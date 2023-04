Neoliberalismo unipolar a la multipolaridad

De no haber sido por Jim O'Neill, antiguo jefe de Economía del Banco Goldman Sachs, la organización BRIC, que fue ignorada por los informativos de Occidente, solo se conoció su existencia gracias al artículo « Building better global economic BRIC» que publicó Jim O'Neill en el 2001 y en él cual puso de manifiesto las posibles consecuencias que en un futuro, podrían tener el BRIC, para le economía unipolar dominada por USA y sus aliados en la UE y Japón, Australia y Canadá. Ya en el 1970, por la industrialización de sus economías se podían considerar potencias emergentes a China, Brasil, India, Rusia y África del Sur. Hoy, los países que componen el BRICS+, bajo las reglas liberales, respeto de sus soberanías nacionales y respeto del Derecho Internacional, más de 50 países, con los BRICS+ comercializan con sus monedas nacionales. Los países del BRICS+, han superado las crisis económicas del 1980 y 1990, tomando medidas en lo que concierne sus sectores financieros y saneando sus sectores productivos. Los países del BRICS+ se han incorporado en los diferentes organismos internacionales creados por USA y sus aliados, participan en el ciclo de Dio sin haber adherido, también están presentes en las conferencias sobre el cambio climático y la negociación sobre la energía atómica desarrollada por Irán, es decir estos países no se han aislado del resto de los países del planeta. China y Rusia en particular, Intervienen para buscar consensos: Con Irán, tratado ( del que se ha retirado USA) de no proliferación de armas nucleares, las nuevas relaciones diplomáticas de Irán con Arabia Saudí, las negociaciones de paz entre Arabia y los Huttis del Yemen, han puesto fin a la querella de fronteras entre India y China y logrado la convivencia pacífica entre India y Pakistán. Para los países del BRICS+, el objetivo es la Paz junto al desarrollo económico. Tras la crisis económica del 2008, los países del BRICS+ : Brasil, Rusia, India, China y África del Sur exigieron más participación en las instituciones monopolizadas por USA y sus aliados: el G20, los países del BRICS+ impulsaron reformas en el FMI y el Banco Mundial, los países del BRICS+ entraron en el club de las potencias mundiales. El FMI, sigue estando en manos de USA que fue quien lo creó, pero hoy su Directora, Cristalina Georgieva tiene que consultar y rendir cuentas de su gestión a todos los países que lo componen y entre ellos están los del BRICS+, USA ya no tiene el poder absoluto en este organismo. Las deliberaciones en el FMI, ya no pueden ser a puertas cerradas, la Directora, recientemente ha debido informar de que la economía sigue siendo frágil, debido a la inflación, al empobrecimiento de las poblaciones, lo que reduce el consumo y penaliza las industrias locales, también, el endeudamiento Público y Privado de ciertos países, en particular los países miembros de la UE o bajo su influencia. Este conjunto de causas, están dificultando el crecimiento económico, lo que rompe las perspectivas de mejorar el empleo y el poder adquisitivo. Las soluciones que propone la Directora del FMI solo son parches que agravan la enfermedad, solo apoyan al sector financiero y abre las puertas al sector privado para que se apropie del sector social Público. El encarecimiento de los intereses ha aumentado la deuda privada y Pública, el aumento de la edad de Jubilación y de los años a cotizar para obtener una jubilación que permita vivir, abre las puertas a los planes de pensiones privados, a los que solo podrán suscribir los salarios elevados, con el riesgo de que posteriormente, quiebras de estas aseguradoras, como ocurrió en USA y recientemente en Italia, dejen sin nada a los que cotizaron en ellas. Y no descartemos que el aumento de la edad de jubilación, penalizará a la Salud Publica y él emplear Jóvenes en las empresas, lo que también penalizará la productividad. El neoliberalismo ya no ofrece Futuro.