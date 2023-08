Níger, un avispero que pone fin a una época

Si Occidente pierde su influencia sobre el África, se precipitará su decadencia Económica y Política de forma irreversible sería el fin del Neocolonialismo, me refiero en particular a la África francófona.

¿Pero que se llama neocolonialismo?, debido a la guerra de independencia de Argelia, Francia se encontró aislada, ya que la Ligua Árabe la condenaba en la ONU y como de costumbre USA no defendía los intereses de Francia, daba prioridad a los suyos debido al Petróleo de Arabia. Ante esta situación el General de Gaulle consideró en el 1960, que era necesario descolonizar el África Negra preservando los intereses futuros de Francia y para ello negoció este proceso, con intelectuales, Negros fieles y educados en Francia, fueron los primeros jefes de Estado y que aceptaron las constituciones propuestas por Francia y elaboradas desde el 1958 por Focard.

Francia siguió presente con bases militares, con el Franco CFA dominaba sus economías y las políticas de sus fieles servidores jefes de Estado Negros. Ayudada por la corrupción, continuó el saqueo de las materias primas indispensables a las Industrias de Francia y también el Comercio exclusivo, gracias al Franco CFA.

Pero desde 1960, las nuevas generaciones tienen otros conceptos de lo que deben de ser las relaciones entre países, Hoy saben que China o Rusia, nunca practicaron la esclavitud ni tuvieron Colonias en África, pero por las redes sociales los africanos saben que China y Rusia ayudaron a Argelia a emanciparse de Francia, a Mozambique, Angola, Guinea Bisao y Cabo Verde a independizarse de Portugal y a Namibia, del África del Sur con su anterior régimen racista del Apartheid y que era sostenida por Occidente. Hoy, las población de África se dirige hacia los Mil 400 millones de individuos, ven como China se ha convertido en menos de 80 años en una Potencia económica que ha erradicado la pobreza y que les propone desarrollo contra materias primas, mientras que Occidente se las lleva dando papel moneda que alimenta la corrupción y que no les permite deshacerse de sus deudas con el FMI, ven como siguen sufriendo del Hambre y sin industrias que cubran sus necesidades primarias y no hablemos de la Salud Pública.

Saben el drama de las pateras o vallas de Melilla, en Francia ser Negro es un Delito para la Ultra Derecha y tema de sus campañas electorales, bueno en España e Italia también. Occidente tiene muy mala imagen y en particular en los pueblos del Sahel, Mali, Burkina -Faso, Tchad y Níger, estos países viven desde décadas con muchas carencias y ya no están dispuestos a ceder sus riquezas, sin recibir el justo precio, ya no aceptan vivir como animales maltratados, mientras que occidente vive en la opulencia y el derroche.

Desde hace más de 20 años, los Políticos de occidente estaban informados de que las Políticas económicas, que practicaban en África conducían a una catástrofe, nos trataban de alarmistas, pensaban que la Política del saco de arroz y sostén a gobiernos corruptos sería eterna para apropiarse las riquezas de esos países. Difícilmente Occidente recuperará su credibilidad y una intervención militar directa cavaría la tumba de Occidente en África. Ciertos Gobiernos de los países de la CEDEAO, asustados nos hacen el teatro de una intervención militar.

Occidente no debe imponer al Pueblo de Níger el regreso de un Presidente corrupto. Occidente debe negociar con los golpistas como restablecer la normalidad y negociar las nuevas relaciones económicas. Occidente debe eliminar en sus empresas, las “Mafias” que explotan la miseria, empleando a niños y niñas en la minería y agricultura, los africanos hoy exigen ser tratados de igual a igual, ya no aceptan el hambre y la miseria. Occidente no debe cometer con África el mismo error que con Ucrania.

Occidente, no puede negar que hoy , los países de África tienen la alternativa de la multipolaridad, pilotada por China y Rusia junto a Irán , Africa del Sur, Brasil e India.