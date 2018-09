Ninguneo de la Junta

Esta semana hemos sido testigo de la ilusión de una ciudad volcada en un objetivo común. Los almerienses hemos recuperado aquel empuje y fuerza de 'Almería 2005' que nos llevó a conseguir los Juegos del Mediterráneo para poner 'toda la carne en el asador' y lograr la proeza de catapultarnos hacia esa capitalidad gastronómica Almería 2019. Méritos no nos falta, Almería cuenta con una cocina única que derrocha historia, tradición e innovación. Aquí se ha sabido aprovechar el 'boom' gastronómico gracias a una generación de cocineros jóvenes que han incorporado a ella el potencial de esta tierra, los sabores de antaño con las verduras de calidad de una agricultura productora de Dieta Mediterránea y la pesca tradicional. Y esa no es más que el fruto del trabajo bien hecho del Ayuntamiento de Almería que ha implicado a la sociedad, al tejido empresarial, sector turístico y hostelero en torno ella. Está demostrado que somos capaces de hacerlo. Resta camino por recorrer. En la meta final todos debemos estar a una. Y es aquí, una vez más, donde el gobierno autonómico no está a la altura de las circunstancia al dejar fuera a Almería de la ruta 'Andalucía, paisajes con sabor'. ¿Cómo es posible que el Gobierno de todos los andaluces vuelva a despreciar e ignorar a Almería de esta manera? Han ninguneado la potencialidad turística, gastronómica y agroalimentaria de un tierra que aporta el ocho por ciento del PIB andaluz y el diez por cierto de los empleo. Si de algo puede presumir Almería, además del capital humano y emprendedor de los almerienses, es del paisaje único, espectacular y lleno de contrastes, y del sabor y de la calidad que ofrecen los productos de su tierra, pero Susana Díaz ni los conoce, ni los reconoce ni les importa. Una vez más se ve esa falta de compromiso con esta tierra. Ni siquiera ahora que Almería necesita un apoyo y empujón extraordinario tienden su mano. Es un grave error no lucir por el mundo el inmenso patrimonio gastronómico que avala mundialmente a Almería con productos como la gamba de Garrucha y Alborán, el aceite de Tabernas, embutidos y las hortalizas. La Junta debe rectificar estos hechos y reconocer que Almería hace posible que Andalucía adquiera aún más valor, crezca y se fortalezca como destino turístico. Merecemos no sólo estar dentro de 'Andalucía, paisajes con sabor' sino un apoyo firme a nivel de inversiones y promoción. Es necesario un ambicioso 'Plan Estratégico Turístico para Almería 2019-2022' que contemple las herramientas, medidas y recursos económicos suficientes para colocar a nuestra provincia en el mapa y en el centro del mundo como destino turístico.