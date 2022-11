Noam Chomsky

De repente volvió a aparecer. Con su venerable pelo blanco y largo, con su barba densa, profunda y no menos venerable, Chomsky tiene ahora aspecto de gurú, llegado de alguna profundidad insondable, pero comprometido con el esclarecimiento de los misterios de nuestra cotidianidad. Quizá no sea un gurú del todo, pero se le debe aproximar bastante. Probablemente no pretenda serlo, pero el caso es que lleva décadas siéndolo.

Aunque algo renuentes, los medios de comunicación generalistas han tenido que hacerse eco de una entrevista concedida hace algunas semanas. En ella Chomsky aporta su visión, siempre aguda y crítica, sobre la urdimbre última del conflicto entre Ucrania y Rusia. Los EE. UU., contra las apariencias comunes, estarían alentando esa guerra, tan propicia para sus intereses. Chomsky explica que se trata de un mecanismo sibilino y taimado, aunque de enorme efectividad. Mientras lanzan mensajes en los que alientan al pueblo ucraniano, entre bambalinas mueven hilos muy provechosos para su política exterior. Esos intereses últimos no contemplan ni un mínimo atisbo de solidaridad con el pueblo oprimido. Más bien interesa retomar a Rusia como gran enemigo simbólico y, por encima de otras consideraciones, debilitar gravemente a la UE. Sobre todo, apunta Chomsky, conviene cortocircuitar a Alemania, convertida en un competidor demasiado amenazante en los últimos tiempos. Cuanto más dure la guerra, mejor para los intereses norteamericanos que, entre otras cosas, vuelven a reforzar su papel como gendarmes del mundo.

Siempre me ha maravillado este hombre, incluso cuando he estado en profundo desacuerdo con él. Empezó como lingüista, con un modelo por completo innovador en su tiempo. Yo pertenezco a la generación que reaccionó en su contra, por apriorístico, abstracto y desentendido de la realidad social. No obstante, nunca he dejado de admirar la honestidad de un científico que aceptó un número considerable de errores y porfió en la corrección continua de sus planteamientos.

Junto a ese Chomsky científico siempre convivió el Chomsky pensador social de compromiso firme e íntegro. Ha sido un azote constante contra el sionismo, postura especialmente ruidosa por ser hijo de judíos emigrados. No ha habido causa injusta que no haya denunciado, empezando por la Guerra de Vietnam y terminado, recentísimamente, por la de Ucrania. La abstracción la reservó para la ciencia, la implicación para la sociedad.

En estos tiempos que corren, tan confusos y convulsos, no deja de ser un regalo para todos nosotros seguir contando con una mente activa a los 93 años, profunda y crítica, como siempre, insobornable; todo un ejemplo.