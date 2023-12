El sentido y las razones de las cosas importan, aunque a veces se hagan confundiendo los motivos. Esta noche que viene es Nochebuena y mañana se celebra la Navidad. Razón, entre otras tantas, y tan grandes, como para que los milenios, los siglos y los años se cuenten antes y después de Cristo, el mismo Jesús de Nazaret, nacido en Belén, de la provincia romana de Judea, hace 2023 años, donde ahora no cabe celebrar la Navidad, pues la guerra arrasa lugares y territorios muy cercanos. Sin embargo, las celebraciones genuinas se hacen gozosas cada vez que el calendario acerca los días reservados para ello. Las tradiciones y las costumbres también atribuyen singularidad a las conmemoraciones, y la Nochebuena es una dicha compartida y animada por la expectativa de un glorioso misterio. La felicidad, asimismo, se transmite y resulta expansiva. Causa por la que, si no se comparten las razones propias de una celebrada felicidad, acaben por buscarse otras. Mas las causas genuinas lo son tanto por su origen como por su respeto a cuantos no lo compartan. De manera que desear una Navidad feliz no sea sino presentar u ofrecer un júbilo festivo que atraviesa los siglos con el mágico reclamo de la buena voluntad. Entrañable Nochebuena y feliz Navidad.