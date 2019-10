Noches de Fuego

Cataluña arde. Desde que se conociera la sentencia del "procés", la noche catalana torna en la noche de las bestias, en sin razón y destrucción por pura vocación destructora. Jóvenes encapuchados queman contenedores, levantan barricadas, destrozan el mobiliario público, rompen escaparates, incendian coches, atacan a la policía. Un problema de orden público que debe resolverse como tal, con la aplicación de la ley y la acción policial que sea necesaria. Pero un problema de orden público que nos debe llevar a reflexionar acerca de los errores que nos han traído hasta aquí. Porque lo que se quema en Cataluña es la razón y la convivencia. Podemos repetir que la sentencia es el resultado de un proceso judicial que se ha desarrollado de manera intachable, con todas las garantías y derechos de defensa de todos los procesados. Que la sentencia llega como consecuencia de las acciones que han tenido lugar en Cataluña y que iban encaminadas a la vulneración de nuestros principios democráticos contenidos en la Constitución y el quebrantamiento de la convivencia. Explicarles de nuevo que no se juzgan ideas políticas sino actos contrarios a la ley. Que en democracia se puede discrepar, pero no desobedecer las leyes y mucho menos actuar de manera violenta. Pero de poco o nada sirven las razones frente al odio. Y hay mucho odio en todo lo que está ocurriendo en Cataluña. Odio inoculado por el nacionalismo excluyente y tolerado por la equidistancia de gobiernos tibios, que no hicieron nada cuando se imponía poco a poco una ideología etno-lingüística y supremacista en Cataluña. Sería erróneo culpar exclusivamente al nacionalismo catalán de lo que está pasando. Los equidistantes, quienes cedían a los chantajes del nacionalismo y permitían que poco a poco se adoctrinara a toda una generación, también son culpables. Muy culpables. Porque lo que está pasando hoy en Cataluña es la consecuencia del abandono de los principios éticos que deben regir la convivencia, de la ruptura de los consensos políticos y del declive de la educación. Quienes incendian la calle son una generación mimada a la se les ha hecho creer que no tienen futuro aunque lo tengan todo; una generación convencida de que no tienen nada aunque tengan mucho más de lo que tuvieron sus padres y abuelos. Quienes incendian la calle son la consecuencia de la cobardía política y del despropósito educativo.