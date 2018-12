Nochevieja del 68

Qué Nochevieja nos pasamos, aquella del 68, en casa de uno de los amigos, cantando, tocando la guitarra y grabando en un magnetofón -decíamos- de aquellos de bobinas y cinta ancha que nos prestó alguien. Ni una gota de alcohol en toda la noche. Aunque, eso sí, muchos Celtas cortos y algunos Ducados. Fue la noche de nuestro "debut discográfico" imaginado. Cantamos -y grabamos, claro- todo nuestro repertorio -el mío-, que debía de ser bastante extenso para aguantar hasta que amaneció: casi cien canciones. Eran las nuestras "de siempre" -decíamos también-. Singularmente "Los ejes de mi carreta", de Los Albas; "La casa del sol naciente", versión de Lone Star, y "Palabras", de Los Bee Gees, versión de Los Salvajes, ésta porque la historia que contaba sintonizaba bien con mi estado de ánimo por esos días, ya que no podía acercarme a la niña que me gustaba. Y todo con mi pequeña y siempre desafinada guitarrita tamaño cadete que me compró mi padre años antes en la tienda de Richoly de calle Hernán Cortés. A pesar de la enorme distancia que había entre cuerdas y mástil -"acción" llaman a eso, pero yo no lo sabía entonces-; a pesar de su endeble aspecto y de su estridente sonido, con ella expresaba yo, mal que bien, lo que sentía mi corazón en una edad en que estaba descubriendo el amor. A aquella guitarra le puse unos cáncamos a los que fijé una correa de pantalón para colgármela al estilo de los guitarristas de los "conjuntos" de entonces. Y le grabé en la tapa, con bolígrafos Bic de colores, una flor y una leyenda que decía: "The four brothers", tomando brothers por friends en nuestro reciente inglés, aún demasiado flojo. Semanas después, cuando aquella niña fue mi novia, le escribí también su nombre. Loca noche de canciones, guitarra y cigarrillos. Cuando llegué a mi casa eran las ocho de la mañana. En la puerta me crucé con mi padre, que se iba al trabajo:

-¿Tú qué haces, llegas o te vas? -me preguntó. Y me castigó a no salir el día de Año Nuevo.

Era la que en la época llamaban Feria de Invierno, instalada al final de la Rambla. Se celebró muy pocos años. Los cuatro amigos pensábamos ir con el grupo de niñas que habíamos conocido hacía muy pocos días en la Alcazaba. Pero yo me quedé castigado. Menos mal que ella, la pecosilla que me gustaba, me llamó desde una cabina de aquellas de fichas. Pronto me daría el sí, y hasta hoy. Feliz Año Nuevo a todos y todas.