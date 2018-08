Nostalgia vs futuro

Recién cumplidos los diez años me enamoré de los zapatos de piel vuelta que daban en la O.J.E.. Pero nunca los tuve y el asunto no me llevó al psicólogo. Como no fui de la O.J.E., tampoco podría haber ido a ¿Covadonga? (No soy el único ausente del viaje. Por mis noticias, ese viaje no lo hizo nunca nadie de Almería). Tampoco era para volverse locos, porque no era ni en avión, ni en AUtomóvil DIgno para 8 plazas (tipo toreros).

Murió el general en la cama, Arias lloró, y pusieron la losa. ¡Se acabó!, ¡creíamos!. Hubo chistes sobre si la losa se movería o se moviera. Humor negro nada más. Ahora no, ahora estoy cansado de la losa. Tanto, que tengo sentimiento de estar malgastando tiempo -irrecuperable- de mi vida, y espacio -irrecuperable- del periódico con este escrito. Pero como "no tengo arreglo", siguiendo con el citado humor negro, lo único que faltaría es que oyéramos a alguien decir: "Los muertos que vos matáis, gozan de buena salud", frase de origen español, o bien: "les gens que vous touez se portent assez bien" ("aquellos que usted mata andan bastante bien"), que escribió Corneille en su obra Le Menteur (El Mentiroso). También puede ser que alguien quiera rememorar la pintada que vi una vez en Granada: "¡contra Franco vivíamos mejor!".

Y ahora, aunque no lo parezca, viene lo del futuro. Un amigo cubano me ha enviado un artículo de Mary Carmen Sánchez Ambriz, del 10/10/17, sobre los avatares del Che después de muerto. En el 2000, al Comandante Gary Prado, implicado en la captura de Ernesto, y que fue quien lo entregó al Coronel Zenteno, le echaron una copa de vino a la cara durante una recepción que daba como embajador de Bolivia en Méjico. Quien asesinó a Che fue un voluntario: el Suboficial: Mario Terán, que le disparó una ráfaga de metralleta en el pecho. Alguien más le disparó. En el Hospital San José de Malta, el Dr. Abraham junto al Dr. Martínez Caso, hicieron la autopsia al cadáver de Che, cuyas manos alguien las había cortado por orden del General Toto Quintanilla, que además era agente de la CIA. Por cierto, que estuvieron dudando si cortarle las manos o la cabeza. Esto último ya les pareció demasiado. Después de la autopsia el cadáver estuvo dos hora en la Morgue. Además, no se sabía exactamente dónde fue enterrado, luego no hay seguridad de qué restos reposan en Cuba. La única prueba se podría hacer con la camisa caqui que llevaba Ernesto y que se la quedó el Dr. Abraham.