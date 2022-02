Notas de actualidad

Ala hora de entregar esta columna está a punto de inaugurarse la VII Feria de los quesos artesanos en la Plaza Vieja, así que no puedo comentar su contenido, aunque estoy seguro de que será semejante o incluso mejor que años anteriores, porque sigue al mando Yolanda Robles. Hay 15 queserías de toda España y espero que vuelvan dos de mis favoritas: una joven de Idiazábal, algo rompedora que, además de los tipos clásicos, elabora uno muy interesante con corteza sin lavar y distinta curación. Y la veterana "El Predio Balear" con los cuatro tipos de queso de Mahón. El muy añejo, con un año o más de curación, ya lo podemos encontrar en Almería (comenté hace poco el estupendo puesto de Cantón, en el nº 15 de la Plaza); me gusta mucho para rallar y gratinar, pero en la mesa disfruto más con el de 5-6 meses, intenso pero con untuosidad y largo posgusto. Ya sé que el consumidor español, y el almeriense en particular, es bastante conservador en el consumo de queso: comemos poco y con preferencia los muy curados. Pero no está mal probar estos quesos más cremosos y con sabores tan intensos o más que los "picantes". La Feria es buena ocasión para catarlos, hasta el domingo a las 22 h.

Podría durar hasta el lunes como la muestra/competición de "food truck" que hay en el Paseo. No me gusta mucho ese tipo de comida ni, sobre todo, el barullo consiguiente, aunque comprendo que es consecuencia de lo quisquilloso que se vuelve uno con la acumulación de años. Claro que ese montón de lustros también proporcionan una acumulación de recuerdos. Y, según dicen, los viejos recordamos mejor lo que nos pasó en la niñez que lo que comimos ayer. La verdad es que sí me acuerdo de que ayer me salieron bastante buenas unas albóndigas de bacalao y gambas en salsa de ajopollo, pero lo que quería decir es que los recuerdos de mi niñez (aliñados, eso sí) los he plasmado en un librico publicado por el Instituto de Estudios Almerienses: "Meriendas en la calle". Me da bastante corte la autopromoción -y no es falsa modestia-. Además, tanto este Diario como el IEA y otros medios lo han contado ya. Lo que quiero anunciar es que cuando se presente en público voy a convidar a merendar a los asistentes. Pero meriendas de las que tomábamos los niños en los cincuenta: pan con sobrasada, pan con chocolate Nogueroles, pan con aceite (y sal o azúcar), pan con longaniza…