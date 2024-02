H ACE cuatro años, poco antes del confinamiento, fue la última vez que comenté en esta columna algo relacionado con la celebración de San Valentín. Entonces decía lo difícil que me resultaba encontrar una barra libre por las noches a partir del jueves: “las noches de esta semana han sido muy tranquilas en la hostelería. El jueves, en uno de mis abrevaderos habituales se quejaban de lo floja que iba la semana y les dije que se iban a resarcir con creces a partir del viernes, por lo de San Valentín”. Una novedad de este año es que los llenazos hasta la bandera empezaron el martes, al menos en el amplio centro por el que suelo moverme. Otra novedad es que he echado de menos la abundancia de anuncios de restaurantes con menús especiales para la amorosa celebración. Novedad positiva, porque solían ser menús pretendidamente eróticos con nombres (y hasta fotos) bastante cursis y que a veces rozaban lo ordinario. Eso sí, ignoro si han mejorado o empeorado la calidad porque en mi vida he celebrado ese Día, ni ninguno similar: padre, madre o perrito que me ladre. La tercera novedad que he notado es que se han visto muy pocos abrigos de pieles. Era habitual que las esposas sacaran del armario el visón (o el conejo) que el esposo le había regalado cuando el séptimo aniversario de boda. En Almería siempre ha habido pocos días de invierno con frío como para forrarse de pieles, pero este año ha sido una heroicidad atreverse a desempolvarlo. Mala novedad, a pesar de lo que digan los negacionistas del calentamiento del planeta.

En lo que no ha habido novedad es en los espacios dedicados a la festividad en los medios, especialmente en televisión. La imagen, repetida año tras año, es la del joven becario o becaria arrimándole el micrófono a un erudito a la violeta que cuenta muy serio las cuatro banalidades de siempre sobre la relación de San Valentín con la festividad de los enamorados. y con Almería en particular. Algunos aun creen que es un invento reciente o autóctono, pero ya existían en Inglaterra unas tarjetas “valentinas”, por lo menos desde principios del siglo XIX, ya que aparecen en la divertidísima novela de Charles Dickens “Papeles póstumos del Club Pickwick” de 1836. Aunque les importe un pepino, como a mí, todo esto, no dejen de leer –o releer- esta estupenda novela, la primera que publicó Dickens. De nada