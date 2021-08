Novedades interesantes

Algunos de mis escasos lectores se me han quejado de que llevo dos semanas en plan criticón. A ver si consigo enjaretar una columna de novedades positivas. Cuando pasen las aglomeraciones de agosto empezaré a visitar los nuevos bares y comentaré algo. De momento, la buenísima noticia de este verano es que vuelve a funcionar la quesería de Abrucena. Me despedí aquí hace casi dos años del queso El Cañao, mi favorito entre los muchos y buenos quesos frescos de cabra de Almería. Lo hacía una pequeñísima cooperativa que criaba sus cabras en régimen ecológico y elaboraba de forma artesanal un solo tipo de queso en cantidades muy modestas. Una empresa -Quesos El Cañao, S.L.- ha tomado el relevo y lo están haciendo con las mismas cabras y la misma receta. Solo ha cambiado el nombre; ahora se llama La Caña de Andalucía. Se mantiene la alta calidad, que en un queso fresco, con cuajo natural, se nota en que el corte es ligeramente húmedo, no chorreante; el color es blanco mate, no con brillo metálico; y en que no tiene agujeritos, es completamente liso, lo que indica una fermentación perfecta. Aparte de todo eso, lo he probado y está buenísimo.

Otra noticia interesante: el Ayuntamiento de Adra va a sacar a concurso varios puestos del Mercado Municipal para "servicios de restauración, zonas de degustación y venta de productos de alimentación". El Consistorio de la capital, también ha dicho que va a ofrecer los puestos vacíos de La Plaza (que son bastantes) a negocios de restauración. Nos incorporamos a un movimiento que empezó hace unos veinte años en otras ciudades; es lo que suelen tardar en llegar aquí las modas. La parte negativa es que los mercados de abastos llevan años perdiendo clientes a manos de las grandes superficies y las ventas por internet. Lo positivo es que los huecos se van llenado de bares y restaurantes y los mercados siguen abiertos. Además, la calidad media que he podido constatar en los espacios hosteleros de varios mercados que conozco es bastante buena, superior a la media del sector en esas mismas ciudades. A ver si aquí lo conseguimos. Una buena herramienta son los pliegos de condiciones, que pueden incluir una cláusula con la obligación de utilizar un porcentaje alto (70-80 %) de productos frescos de la zona. Es fácil y eficaz, en Francia lo hacen desde el siglo pasado y les va muy bien.