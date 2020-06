Nueva normalidad, viejos hábitos

Desde el 22 de junio entramos en la llamada "nueva normalidad". Quiero hacer un reconocimiento en nombre del PSOE en el Ayuntamiento, y en el mío propio, a todos los almerienses por su ejemplo y buen hacer durante el confinamiento. Almería ha sido una de las provincias menos afectadas por la COVID19 y se debe, en gran parte, por la responsabilidad de todos los almerienses. No por ello debemos relajarnos y dejar de respetar las normas sanitarias que se nos han dado: salvaguardar nuestra salud y la de nuestro entorno más cercano sigue siendo vital para que el virus no se propague con rapidez.

La "nueva normalidad" vuelve con los viejos hábitos de mala gestión de Moreno Bonilla. Las competencias en Sanidad, Servicios Sociales, Educación o Turismo han estado siempre en manos del gobierno andaluz, que no ha estado a la altura de lo que exigía la excepcionalidad. Se han olvidado de la planificación escolar, de reforzar la sanidad o de impulsar el turismo. La Junta ha obligado a parte de los docentes a volver a los centros educativos sin facilitarles un plan de seguridad, y los padres y madres no saben cómo va a ser el próximo curso. La Sanidad tampoco es objeto de interés para Moreno BonillA: mientras el virus aún sigue circulando entre nosotros, el gobierno andaluz sigue sin reforzar la Atención Primaria -como ya le pedimos con los centros de Almería capital-, recorta personal sanitario y cierra centros de salud. ¿Cómo pretenden estar preparados ante los posibles rebrotes? Además, los Servicios Sociales se han resentido durante el estado de alarma. Los socialistas ya advertimos que este servicio esencial necesitaba reforzarse, por lo que de nada sirve lamentarse intentado jugar al escapismo con la gestión del Ingreso Mínimo Vital. El turismo es pieza clave en nuestra economía. Frente a los 4.250 millones € que el Gobierno ha puesto en marcha para relanzar al sector turístico, Moreno Bonilla sigue vendiendo humo al no presentar medidas concretas ni un presupuesto específico. Esto viene a agravar la situación de nuestra ciudad por la incapacidad del alcalde de sacar adelante el Plan Turístico de Grandes Ciudades, que tanta falta nos hace para apoyar al sector.

La responsabilidad individual para evitar contagios es algo que todos asumimos, pero la Junta de Andalucía debe ejercer su papel y sus competencias para que salgamos todos lo mejor posible y sin dejar a nadie atrás