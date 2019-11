Nuevo planeta

Suenan sinuosos lentos evanescentes y solo ellos. Nadie más se tira al vacío a sabiendas de que una masa uniforme es su paracaídas. No entienden de pautas porque ellos son la pauta. Los Planetas es ese grupo que por encima del bien y del mal puede permitirse lujos que ningún grupo puede permitirse. Llamar a su nuevo disco Fuerza Nueva, por ejemplo. Los novicios de las ideologías emergentes no tendrán recuerdos en su memoria ram ni sabrán nada de este nombre, de esta fuerza. Todo ese simbolismo se ha sedimentado en la fosa de las décadas y así, ya no significa nada. Los Planetas pueden hacer lo que quieran. Pueden grabar una canción que repite Santo Dios, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Fuerte, con rítmicos golpes de pandereta y órgano eclesiástico que amanece entre las voces, la voz, la del niño de Elche. Los Planetas pueden grabar un disco con un cantaor de flamenco adscrito al rock, al indie, a la mezcla, a la impureza. Los Planetas pueden cantar El Novio de La Muerte a su estilo sin que nadie les reproche nada. El Novio de La Muerte, el himno legionario que levanta ampollas en los ideólogos del New Order, que afea el gesto a los que se arriman a estos protocolos de reminiscencias contradictorias, sí y no, afirmación y negación, queremos pero no queremos. Ellos quieren y no quieren, o quieren no querer nada, solo hacer. Miren y vean en las antípodas Canción para los obreros de Seat, estudien su vídeo, vídeo para adultos según las ultramorales normas de los gigantes monopolísticos de la comunicación www. Si es un vídeo, es youtube. Si es un buscador, es Google. Desnudos tatuados escenifican las antípodas de la Fuerza Nueva Antigua y crean la Nueva Fuerza Nueva. Tengo que decir con vehemencia que es de los pocos discos de Los Planetas en los que tengo el impulso de volver a comenzar a oír iniciando el ritmo una y otra vez. No hay mácula para los ideólogos de cualquier bandera (todo el mundo tiene hoy en día una bandera en su cerebro) si ungen con la bendición todo lo que expongan, porque lo que es no aquí es sí ya que te funde con la tribu y la única salvación está en la tribu. Ya pueden intentar saltar más alto todos sus congéneres porque no lo lograrán, ya pueden salir en #0, comprar camisas, dejarse barba, hacer entrevistas. Adiós al rock con roll, hola nuevas fuerzas apagadas. Vuelvo a ver el vídeo (ya sabes donde). Sólo para adultos, sólo para planetas.