Como no he tenido vacaciones, no he tenido que cambiar mis hábitos, así que he seguido en la brecha. Eso tiene un problema y es que no sólo he leído cosas de economistas y políticos, sino que tengo la cabeza en plena efervescencia: como las famosas gaseosas El Tigre.

A lo que iba: lo del título de este escrito es porque muchos economistas están siempre con "los nichos de mercado" en la boca, expresión que no me gusta nada. Pero para no ser menos que ellos, la voy a usar: este verano me he encontrado con que los políticos han descubierto 2 nuevos nichos de mercado para mejorar las economías de sus países. En primer lugar, Gran Bretaña, cuyo primer ministro no le quiere pagar a la UE ni una libra, ni un euro, ni ná de ná, pero si se salen de la UE "de rositas", flaco favor le hacen tanto a su prestigio comercial, como a su prestigio político, ya que cuando entraron firmaron cumplir las normas de la UE, y entre ellas estaba cumplir que el que rompe paga y se lleva los tiestos. Escrita más fina, pero estaba. Así que los que usen lenguaje irrespetuoso podrían decir que su compromiso vale lo que la escritura de un buhío. Por lo tanto, vaya ejemplo que con esa forma de actuar le están dando a la juventud cuyos maestros están intentando educar en el respeto a los valores naturales siempre respetados en las sociedades occidentales. Es como si les dijeran: "muchacho, si te comprometes y no quieres cumplir, ya sabes lo de Marx (Groucho) y ahora lo del Brexit". En segundo lugar lo de pagar por transitar por nuestras autovías, que tras echarle una pensada, veo que sería una forma de bajar el paro y mejorar la producción de tecnología nacional, que se decía antes. Fácil conclusión por dejar de ser "de gratis". Al pagar por circular si que podremos protestar por los trozos que hay con más baches que un viaje "campo a través", y habrá que arreglarlos. Habrá que construir entradas y salidas controladas con taquillas cada x km, habrá que colocar empleados en las taquillas, habrá que contratar servicio de recogida de fondos, habrá que contratar servicio de mantenimiento de todas las barreras que se suben y bajan solas, en fin que con esta medida y un poco más se liquidan los 46.821 millones de euros, según datos del Banco de España, que le debe la Seguridad Social al Tesoro Público, y posiblemente la Deuda Pública no seguiría aumentando como ha hecho en el segundo trimestre de 2019 en 10.251 millones de euros. Y espérate al 3º con las pagas de regalo de julio por medio. ¡Y eso se les ha ocurrido a pesar de la calor que ha hecho en Agosto! ¡Es que no sabemos lo que tenemos!