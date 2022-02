Nuevos sabores

Esta semana se han incorporado 68 empresas a Sabores Almería. Una tacada impresionante que muestra el potencial del sector y, supongo, la calidad de los productos y servicios de esas empresas. Digo supongo porque hay varios que no conozco. Entre las bodegas que se acaban de apuntar hay una que no conocía ni de nombre: Success Natura, de la que solo consigo saber que está en el cuarto piso de un edificio en Almería capital. No informan sobre viñas, bodega ni vinos. Hubo un caso parecido hace poco y resultó que vendían vinos elaborados y embotellados en otros lares. Espero que no sea una reedición. Sí conocía la Quesería Medal, de Laujar, de la que hablé en 2012 porque fue pionera en la dedicación al queso puro de cabra y con varios grados de curación. El Cañao de Abrucena era anterior pero solo hacían quesos frescos; ahora se llama La Caña de Andalucía. Entre las panaderías no está la de Taberno (puede que ya estuviera) que hace el mejor pan integral que conozco, sobre todo la hogaza, de unos 700 gramos, corteza crujiente y miga muy sabrosa. En la capital lo venden en La Tiendecilla (calle de Las Tiendas) que, por cierto, acaba de ingresar en Sabores Almería, y en La Chanata (Mercado Central). Ambas tienen un buen surtido de panes de la provincia, además de unos cuantos productos de calidad. Tampoco está en la nueva lista el restaurante Errante que, aunque es de reciente apertura en la capital, estuvo unos años en Cabo de Gata como bar de tapas, muy reconocido. Aquí se ha ganado pronto el aprecio de los aficionados porque manejan buenos productos con los que hacen una cocina moderna sin estridencias: "cocina de aquí y de allá" es su eslogan. En efecto hay buen cebiche, curry, gyozas variadas o mahonesa de wasabi para acompañar un gallopedro muy bien tratado; muy ricas las alcachofas con anchoas. Un único lunar en mi única comida (por ahora): el rabo deshuesado resulta seco. Hay pocos vinos y de calidad diversa. Me recuerda los bares de mi niñez, tanto por su ubicación en una casa almeriense de planta baja, como por la "especialización": la mujer en la cocina y el marido en la barra; en la sala en este caso: tienen dos pequeños comedores, uno abajo y otro en el terrao. Están en el nº 17 de la calle Arqueros, paralela a la Avenida de Vilches. Suerte. Se la merecen y Almería también, que no estamos sobrados de sitios como este.