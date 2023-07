El mismo presidente gallego, al dejar su Galicia natal, reconoció que fue elegido por su partido como mal menor en su crisis como partido y que probablemente en un periodo de tranquilidad él “ya no sería útil”; solo que no creyó que en el PP haya un periodo así. Y con razón y como decía mi abuela, “tenía más razón que un santo”, dado el sinnúmero de escándalos que le esperaban y que tiene hasta el 2025. Le eligieron para la dirección nacional porque no había más remedio que defenestrar al incompetente e incapaz Pablo Casado y no tenían a mano otro mejor. Se puso como mérito la reelección con mayoría absoluta; pero callando así que le votaron en la Galicia profunda, no en sus ciudades. Estas no perdonan su conservadurismo cerrado, su amistad con un “castizo” traficante con drogas, ni su ciego nacionalismo, como en su defensa a ultranza de Juan Carlos I porque va a Galicia a regatear en sus aguas. Feijóo y el PP ha sido la lista mas votada, aunque el número de parlamentarios no sea suficiente. Ahora hay que esperar a las consultas que tiene que hacer el Jefe del Estado, nuestro Rey parlamentario. A partir de ahí… Dios proveerá.