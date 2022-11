Núñez Feijóo manda poco

Mis vaticinios, a última hora, se han cumplido. Siempre mantuve que el PP no pactaría con el Gobierno la renovación del CGPJ y del TC como manda la Constitución. Una cosa es Núñez Feijóo y otra los intereses de los que mandan en el partido, que no están por la labor de perder el control que ejercen sobre el poder judicial, como manifestó en su día el senador Ignacio Cosidó. No creo que sea necesario que exponga decisiones de los tribunales excluyendo a dirigentes del PP y familiares, de causas penales relacionadas con la corrupción. Renovar el CGPJ, no está a la orden del día de algunos mandamases que pudieran verse implicados en causas sobre financiaciones irregulares, pongamos por caso. Inútiles han sido las negociaciones que ha mantenido Félix Bolaño con González Pons, para cumplir con lo establecido en la Constitución. Cuando parecía que el acuerdo estaba cerrado, el PP le ha dado carpetazo y ha quedado demostrado que Alberto Nuñez Feijóo no es el hombre capaz de establecer acuerdos de Estado. Sustituyó a Pablo Casado con el atributo de tratarse de un dirigente experimentado capaz de liderar un partido con aspiraciones de gobernar España, pero cada paso que da lo aproxima más a su antecesor. Un toque de Isabel Díaz Ayuso y un coro de analistas de los medios afines, le marcan la ruta por la que tiene que transitar. La imagen del líder dispuesto negociar políticas de estado, anteponiendo los beneficios del país a los intereses partidistas, se ha esfumado. La política del no a todo, establecida por el ala más derechista del PP permanece intacta. Ahora lo que toca es volver a la cantinela de los que gobiernan con los partidos que quieren romper España y sacar a relucir la reforma del Código Penal para aminorar las penas del delito de sedición. Y para que las cosas queden claras, Núñez Feióo ha dado punto y final a cualquier acuerdo con el Gobierno con una frase lapidaria: "Los pactos de Estado llegarán con otro PSOE". Ya lo saben los votantes y militantes del PSOE. Cuando tengan que apostar por un líder que presida el partido, deberán, previamente, ponerse en contacto con Núñez Feijóo para que les de su aprobación. Es de suponer que Núñez Feijóo, a su vez, consultará la propuesta con Díaz Ayuso que, asesorada por Miguel Ángel Rodríguez, dará su visto bueno, en el supuesto caso de que la persona lo merezca. Con un PSOE que cumpliera tales requisitos Núñez Feijóo estaría dispuesto a establecer pactos de Estado.