Lo ocurrido con los barcos Open Arms y Ocean Viking en el Mediterráneo, a las mismas puertas de Europa, clama al cielo. Y nunca mejor dicho. Más de 500 personas, incluidos niños, a la deriva en el mar, no han recibido ninguna asistencia humanitaria ni el auxilio previsto en las leyes del mar y el derecho internacional. Pero ya hemos comprobado muchas veces que las leyes se hacen para nosotros, no para los otros; para los normales, para los de casa, no para los extranjeros indocumentados, los huidos, los indeseables, es decir, los pobres. En el caso de España ha funcionado la negligencia y la táctica electoralista. En el de Italia ha sido el racismo y la xenofobia de Salvini -encima, con cachondeo en el apellido-.

Y en cuanto a Europa se ha demostrado otra vez que la UE es una entidad meramente económica, no política ni social, mucho menos humanitaria. Porque si es cierto que la responsabilidad no recae únicamente en los países afectados, sino que es colectiva, también lo es que Europa no nació para un problema de esta índole y de esta envergadura. Algunos dicen que habría que ir a la raíz de ese problema, en este caso a la situación de Libia.

La realidad es que los países originarios del fenómeno migratorio, no sólo Libia, son estados fallidos, con sus economías dominadas por intereses occidentales, sobre todo de Estados Unidos y Europa, y con gobiernos parásitos y dictatoriales permitidos y amparados por los colonialistas americanos y europeos porque les favorecen; gobiernos que han vendido los recursos naturales de sus países respectivos cobrando sus correspondientes mordidas y que persiguen, asesinan y exilian a los disidentes mientras oprimen, explotan y matan literalmente de hambre a sus pueblos.

¿Quién le pone fin a todo eso? ¿Quién salva a África? Mientras Occidente acallaba conciencias mediante las acciones desinteresadas, pero siempre parciales e insuficientes, de las ONGs todo iba bien. Pero ahora, con actividades como las del Open Arms y el Ocean Viking se han quedado al descubierto sus verdaderas intenciones, sus verdaderos intereses. Y estos no son todo lo limpios que aparentaban ser.

Europa -y con ella cada uno de sus estados y sus habitantes: usted y yo, estimado lector-, se encuentra ante un problema humanitario de magnitudes extraordinarias. Un problema que no se resuelve con el clásico español "pues llévatelos tú a tu casa".

