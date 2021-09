DE ORTEGA Y LA EDUCACIÓN

Empieza el curso y seguimos, un año más, con los problemas de fondo en la educación. Vamos bien en los aspectos materiales. Pero persiste el paro juvenil y las pruebas europeas sobre los conocimientos de los estudiantes nos dejan en mal lugar. No es fácil buscar remedios para estas cuestiones, pero la impresión es que tampoco se hace nada para arreglarlo.

Recordaremos, mientras, una anécdota de Ortega y Gasset, que menciona su hija Soledad. Como hombre avanzado, Ortega quiso que sus hijos estudiasen primaria en los centros ligados a la Institución Libre de Enseñanza. Su hija -le indicaban los profesores- no podía responder mejor. Pero Ortega no se contentaba, como cualquier padre avisado, con lo que las notas le decían. Observó que su hija de 7 años no sabía de memoria el abecedario y que esto le dificultaba el manejo del diccionario. Los nuevos métodos pedagógicos insistían en lo importante, sí, en que los chicos leyesen y razonasen por su cuenta, en salir del aula y visitar la ciudad, los museos. Pero mostraban un menosprecio excesivo por otros aspectos como la memoria. Ortega se había educado justo en lo contrario; conocía bien los defectos de la enseñanza tradicional, pero también algunos de sus logros. Acudió a charlar con los profesores para pedirles que pensaran si era conveniente descuidar tanto lo que esa facultad prodigiosa de la memoria aporta en tareas fundamentales. Y, quizás por ahí, por combinar las excelencias de los nuevos usos con determinados aspectos de la metodología tradicional, ande la solución.

Ortega estaba además convencido de que el remedio hay que buscarlo por arriba. Así lo pretendían Giner de los Ríos y los suyos a principios del XX. Tampoco en esto acertamos. Las pruebas para seleccionar al profesorado siguen sin ser las adecuadas. Los grados apenas prestan atención a muchas de las competencias que los futuros profesores deben ejercer y no somos capaces de copiar otros modelos europeos que funcionan. ¿No podría la Junta favorecer al menos en una universidad un plan que formara mejor a los estudiantes que van a ser luego educadores durante 30 años? ¿No se debería ensayar algunas fórmulas nuevas en un ámbito reducido en vez de maquillar estadísticas o sacar leyes nuevas que nadie explica ni entiende ni pone en práctica? Hace más de cien años, al menos sí se intentó