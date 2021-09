Objetivo AVE

¿ha descarrilado el AVE de Almería? Esta pregunta, que tanto almerienses nos hemos hecho alguna vez, es la misma que se hizo el exsenador del PP Manuel Arqueros en 2005. La realidad es que los políticos tenemos una deuda con Almería y sus infraestructuras ferroviarias, deuda que empieza a saldarse gracias a la inversión histórica del Gobierno de España con la conexión con Murcia y todo el Levante. Y eso también es una realidad.

Lo que no han explicado los populares es que ellos hicieron solamente tres cosas: cerrar los túneles que el gobierno socialista había abierto, llevarse toda la inversión de Almería a Galicia; y dejar todo una serie de proyectos caducar, lo que ha ocasionado numerosos retrasos. Esta es la realidad que se encontró Pedro Sánchez en 2018 cuando llegó al Gobierno. El pasado viernes asistimos a un acto importante por parte de la sociedad al-meriense organizado por la Cámara de Comercio bajo el lema "Esto ya no se para". Este es el compromiso que hemos adquirido los socialistas con todos los almerienses y la propia Secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, que asistió al evento.

El alcalde afirma que no todos los tramos del AVE están licitados o en obras. Lo que no explica es por qué el soterramiento de la vía aún no está en marcha. La cuestión es que aún no sabemos qué cantidad va a aportar el Ayuntamiento ni la Junta. Lo único que conocemos es qué proyecto ha decidido el alcalde que tengamos.

El AVE ya no puede descarrilar, y eso es algo que todas las formaciones polí-ticas debemos tener claro. Solo uniendo nuestras fuerzas seremos capaces de defender los intereses de todos los almerienses. Nuestros vecinos deben saber que desde el PSOE vamos a defender el mejor interés para la ciudad y la opción más viable económicamente, puesto que las arcas municipales están llenas de telarañas a causa de la irresponsable ges-tión del PP, que ya nos ha costado a los almerienses más 70 millones en con-denas judiciales y la necesidad de pedir urgentemente un préstamo de 12 mi-llones para poder cumplir con las inversiones para 2021. Y esta es la cuestión de la que el alcalde no quiere que se hable.

El AVE llegará a Almería gracias al compromiso de un gobierno progresista y a la unión de la sociedad almeriense. Solo falta que el alcalde se sume de forma honesta, leal y sincera a defender lo que por derecho merecemos los almerienses.