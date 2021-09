Objetivos y compromisos de futuro

El final del tramo central de las vacaciones del verano está dejando buenas sensaciones de recuperación y regreso paulatino a una normalidad que sigue sin estar garantizada plenamente. Para conseguirlo, debemos afrontar estos meses finales del año desde una clara perspectiva de compromiso y esfuerzo compartido, porque es mucho lo que seguimos teniendo en juego. Afortunadamente, la quinta ola de la covid no ha impactado de forma especialmente virulenta en Almería, conteniéndose los ingresos hospitalarios pese a la alarma inicial de la subida de contagios. Y ahora tenemos por delante unos meses claves para completar la campaña de vacunación que de manera tan eficiente y ejemplar están llevando a cabo las autoridades sanitarias de la Junta y los sanitarios almerienses. Tenemos que seguir protegiendo a quienes más lo necesitan y ayudando a que la reactivación llegue a las empresas, a los autónomos, a los comercios, a los emprendedores y a las familias de Almería. Seguiremos trabajando duro para que esa esperada y necesaria normalidad, marcada por el regreso de la actividad escolar, regrese cuanto antes y que no se detenga el crecimiento y la recuperación económica que está experimentando Andalucía con la presidencia de la Junta de Juanma Moreno. Y en esta dinámica de transformación y mejora es muy importante que nuestra provincia consiga cuanto antes la necesaria adecuación de su red de comunicaciones ferroviarias, apremiando al Gobierno de España para que cumpla de una vez por todas con dos actuaciones que son estratégicas: la llegada del AVE y su soterramiento a la entrada a nuestra ciudad. El próximo fin de semana la sociedad civil almeriense se va a unir en torno a estas reivindicaciones que siempre han estado en la agenda de prioridades del Ayuntamiento y creo sinceramente que ya ha pasado el tiempo de afrontar esta cuestión desde la perspectiva partidista. Todos debemos dar un paso unidos en este objetivo, porque la carencia de buenas comunicaciones en Almería no es una cuestión de siglas, sino casi de siglos. Yo he reclamado mejores trenes a gobiernos del PP del mismo modo que se los estoy reclamando al actual gobierno del PSOE y PODEMOS. Y Almería no necesita más fotos de ministros, ni más promesas, ni más anuncios, ni sobre todo más mentiras. Almería necesita obras, necesita plazos cumplidos y necesita AVE. Y lo necesita ya.