Oblivion: el tiempo del olvido

Parece mentira, y es altamente ignominioso, que el nombre del artista universal por excelencia de corazón andaluz (no me gusta usar aquello de "poeta", porque sería rebajar su esencia y trayectoria) reluzca aún tan poco en la provincia de Almería o, al menos, no como se merece.

Yo mismo lo defino en mi obra con las siguientes líneas: "Artista universal, más que dramaturgo y poeta; además de comprometido con la sociedad de su época.

Oro artístico, no solo literario. Maestro de la vida a través de su belleza". Tal y como expresa Juan José Ceba en un reciente reportaje acerca del nexo de Federico García Lorca con Almería, por ejemplo, el Cortijo del Fraile "se ha convertido en el símbolo de la desidia", pero no es el único factor de la "necesidad" y la falta de eco desde el mar que tanto nutrió su desarrollo artístico y personal.

Es cierto que, por ejemplo, la avenida más importante de la capital almeriense porta su nombre desde hace años, pero, ¿no deberíamos ampliar y extender aún más el eco de su legado (y qué mejor dicho, precisamente en estos momentos) a través de otras zonas de la misma capital, como epicentro cultural y turístico en torno a su indiscutible figura histórica dorada? Ayer mismamente, visitaba el paseo principal de un humilde pueblo de su "Reino de Granada", y qué envidia sana el hecho de poder averiguar que, en un momento dado de su historia, el equipo local de gobierno de su Excmo Ayuntamiento decidió instalar allí el nombre de Lorca, incluso cuando ya poseía otro nombre.

En Almería, y les apuro aún más, en ciertos barrios, como Cabo de Gata mismamente, ya que estamos, existen multitud de calles y otros emplazamientos que portan nombres de lo más simples, comunes, insípidos y, ante todo, nimios.

Además, no dejo de repetirlo, muchas veces da la sensación de que esta bella y atesorada tierra esté envuelta de un aire estancado, y lo peor de todo, en la que se contamina o se deja contaminar el poco oxígeno patrimonial que aún conserva parte de su esencia más pura e intacta. Anteriormente, como sabrán, ya les comunicaba el caso del abandono del "Indalo", y eso hasta es nada.

Curiosamente, acabo de ver en televisión uno de los filmes que no hace tanto disfruté en cines: "Oblivion", de Joseph Kosinski; y no dejo de darle vueltas a la pregunta que no deja de rondar a sus protagonistas por parte de su superior (Sally): "¿Sois un equipo eficaz?"...

Ahí lo dejo...