Obsolescencia, sintaxis y 'malafollá'

Reconozco que la influencia granaína se me nota. No hago por exagerarla, ni por menguarla. Tengo la que tengo, y la adquirí con naturalidad y poco a poco, como el riego por goteo o el nebulizado. Por cierto, que no se por qué en las terrazas hosteleras almerienses no prolifera en verano la nebulización ¡con lo bien que sentaría en verano los días de levante! además de ser un sistema de refrescamiento sin emisiones de gases contaminantes, apenas, y con muy bajo consumo de agua. La obsolescencia, no programada, está muy extendida, casi tanto como el bicho que está agotando el alfabeto griego, y se nota en diferentes estamentos, entre otros en la clase dirigente de este país antes llamado España. Y lo malo no es eso, lo verdaderamente dañino para la sociedad es, que quienes nos quieren modernizar, andan todavía o con el teléfono de baquelita negra, como Gila, o sin saber distinguir el si del no. ¡Dará gusto verlo construyendo frases con sentido!