Occidente debe parar su aventura en Ucrania

La guerra ucranio-rusa, que empezó en el 2014 con el ataque de la Ucrania Occidental a las poblaciones rusas de Ucrania Oriental, está teniendo consecuencias que sobrepasan el ámbito del territorio de Ucrania. Si en lo militar el conflicto se limita en Ucrania su repercusión internacional creciente en occidente crea unas tensiones, al límite de un enfrentamiento generalizado entre las diferentes potencias. Está claro que Rusia no ha sido derrumbada económicamente, se ha recuperado rápidamente e incluso en el 2023 tendrá un crecimiento superior al de los países de la UE, cuyas reservas de gas y petróleo ruso están muy bajas y tendrán que comprar a precios más elevados, lo que agravará la economía productiva. Ante esta situación los países del G7 se debilitan y ya no son una referencia para los otros países, USA en el 2023 prevé un crecimiento del 1,9% mientras que China e India un 6,5% y Rusia un 2,3%, se añade que estos países no tienen prácticamente deuda pública exterior, mientras que USA tiene una deuda exterior impresionante que no podría honorar si los países acreedores se la reclamasen de inmediato, USA vive a crédito y su sector productivo de localizado no cubre sus necesidades internas y por ello debe importar en particular de China para cubrir sus necesidades. La economía de USA se ha orientado hacia la especulación, China le gana mercados en Asia, África y América latina e incluso invierte en sectores productivas de estos países asegurándose el mercado a largo plazo. Se añade que la Guerra de Ucrania en un año ha requerido 46 Mil Millones de $US de gasto en material bélico y146 Mil Millones en ayuda económica para sostener el gobierno de Kiev, que es bien sabido el más corrupto de Europa, hoy los senadores republicanos de USA, piden cuentas de estos gastos que los demócratas están en dificultad de justificar. USA y en particular la UE se han metido en un buen lio que acelera nuestra decadencia, la guerra militar de Ucrania se ha convertido en una guerra económica mundial, que como estamos viendo en el Foro de G20 que se celebra en la India, enfrenta el G7 al resto de los países del mundo que representan el 80% de la población mundial. China es hoy una potencia industrial situada en el epicentro de la región más poblada del mundo y con el mayor crecimiento económico, consolida sus alianzas económicas y militares con Rusia ya que esta es esencial para que ella pueda mantener su ritmo de crecimiento económico. USA, ha perdido toda esperanza de arrebatar a China su liderazgo económico, por ello trata de provocarle una aventura militar con Taiwán, los falcones del Gobierno US olvidan, que Taiwán tiene por primer cliente a la China continental y que esta le suministra las materias primas que les son indispensables, se añade que desde los 70 años de la China comunista, esta no ha tenido ningún conflicto de guerra, mientras que USA, con 240 años de existencia ha tenido 201 Guerras exteriores a su territorio, lo que China tiene una gran capacidad para resolver diplomáticamente los problemas que les surgen. Ucrania se ha convertido en una trampa mortal para Occidente que ha llegado al punto de ruptura del equilibrio económico entre Occidente y las economías emergentes. La economía de china ya sobrepasa a la de USA y solo la aventura de una guerra nuclear puede cambiar esta realidad y sería la destrucción total de USA y gran parte de China, sin olvidar que Rusia su aliada, pese a los daños que sufriría, menores si consideramos su extensión territorial, aniquilaría a los países de la OTAN en la UE. Esperemos que esta locura nunca llegue a producirse. Occidente debe cambiar su visión sobre el mundo que se está construyendo, el crecimiento económico y demográfico de África y Asia es imparable, Occidente con recursos naturales limitados y con perdida de poblaciones se hunde en la decadencia por las políticas de los ineptos de Bruselas.