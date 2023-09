Occidente frente a los Brics

Imposible, condensar en un solo artículo las consecuencias que tendrán los BRICS+ para la economía mundial. Tras la XV Asamblea en África del Sur de los países que componen los BRICS+, han adherido 6 países con un gran valor estratégico y geopolítico. Podemos decir, que las economías occidentales, que son las de los países del G7, ya no dominan la economía mundial. En lo que concierne la inflación en la UE e USA, las cifras que nos comunican no reflejan la realidad, ya en su calculo evitan los productos básicos cuyo precio ha aumentado con fuerza, son los malabarismos de las instituciones al servicio de lo político. Conozcamos las deudas de los estados de occidente: La deuda en sí no es un signo de pobreza, mientras esta no sobrepase el PIB del país, y hablo del PIB que considera la riqueza creada por la industria, la agricultura, las exportaciones y de todos los servicios ligados a estas actividades, no hablo del PIB, que en la UE se incrementa con la prostitución, la droga y otros elementos ya incluidos en los precios de venta de los productos elaborados en el país. La deuda federal USA, que es la que en los análisis de la geopolítica se considera, esta Deuda, asciende a 32Mil 817 millares de $US, (1MILLAR= Mil Millones). Esta deuda, en un año, representó un 121,8% del PIB de USA, ya que la deuda federal anterior, sufrió un aumento de 2.163 millares de $US. Si consideramos el total de las deudas en fecha del 29 de agosto de 2023, al 29 de agosto de 2022, la deuda total USA, que incluye: deudas de hogares, empresas, de los 50 estados de la unión, instituciones locales, instituciones financieras y la deuda federal, el total de la deuda en USA asciende a: 102.015 millares de $US, es decir, el 372% de su PIB y esta deuda es equivalente al 97% del PIB mundial. Por lo tanto, podemos deducir que USA vive a crédito, financiada por el resto del planeta. Su deuda ha aumentado singularmente desde principios del 2022 y se ha acelerado de forma alarmante desde principios del 2023, la deuda de los particulares ha aumentado, pero de forma más moderada, lo que significa un descenso del consumo y por lo tanto menos recaudación de impuesto (IVA). El apoyo militar y financiero de USA a Ucrania, sólo lo logra aumentando su deuda y por ello, la agencia de calificación Fitch ha rebajado la calificación de la economía de USA, después de que las agencias Standard and Poor’s lo hiciese en 2011 y la agencia china Dagong igualmente en el 2018. Son el 76% de los ciudadanos de USA, sus financieras, empresas privadas y Fondos de Pensiones los que detienen los Bonos de Deuda emitidos por el Tesoro US. Esto significa, que si el $US pierde su valor debido a que deje de ser la moneda de intercambios comerciales, occidente se vería sumergida en un tsunami económico mortal. Ahora podemos comprender por qué, el señor Borrell pide un esfuerzo anual, a la UE de cinco mil millones de € para pagar el material militar que US ha entregado a Ucrania. La UE paga más caro el gas y petróleo a USA y pagará parte de su deuda. Al 30 de junio del 2023, los estados extranjeros poseen solo el 23,1% de la deuda federal US, 7.563 mil millares de $US, que USA, emitió en Bonos sobre su Deuda federal, es decir, que pese a los intereses atractivos que ofrece USA, son muy pocos los países que compran los nuevos Bonos emitidos. Además, la deuda US en manos de países y Financieras extranjeros, está disminuyendo, sin duda, debido a la falta de confianza en la solvencia de USA, y al temor de muchos países de que se congelen sus activos en caso de sanciones unilaterales de USA. Ahora podemos mejor comprender porqué los países vulnerables se deshacen lentamente de los activos de $US, que detienen en sus reservas y piden su entrada en los BRICS + es decir desean abandonar la unipolaridad dominada por USA, para abrazar la multipolaridad. Cuyos mecanismos económicos, políticos y sus consecuencias, para Occidente (UE en particular) explicaré en el próximo articulo.