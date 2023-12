Occidente, el gran perdedor

Como era previsible, los políticos de Bruselas a las órdenes de Papa Biden, metieron a la UE en la aventura de participar en el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Ahora que propone usted Señor Borrell? , espero que se halla a percatado de que el campo de batalla de Ucrania se ha convertido en una ruina y en un cementerio y que cerca del 50% de la población de Ucrania ha buscado refugio en toda la UE, en Bielorrusia y Rusia. Señor Borrell, las tropas rusas continúan de avanzar, lentamente como una apisonadora, ahora, en la ciudad de Avdiivka, en la disputada región de Donetsk, ha sido rodeada y sufre escasez de municiones, la 47ª Brigada Mecanizada de élite del ejército ucraniano, esta Brigada es un pilar esencial en la estructura de ataque y defensa de la Ucrania de Kiev. Hoy todos los Medios Anglo sajones y de USA, informan claramente que la famosa “Contraofensiva” de Kiev ha sido un desastre en material y hombres, los Medios, tantean las opiniones sobre una posible negociación con Rusia que diese una salida honorable a Occidente para salir de este cenagal. Putin, que ha reforzado sus lazos económicos y políticos con Arabia Saudí y los Emiratos, Putin también ha firmado un tratado de alianza militar con China y aumentado sus intercambios económicos. Putin fortalecido, ha puesto sobre la mesa sus condiciones para una posible negociación : Rusia recuperaría sus antiguas regiones, cedidas por Stalin a la Ucrania Soviética (la Nueva Rusia) y que la OTAN firmase el Acuerdo de forma definitiva e inalienable, de nunca establecerse en la Ucrania que quedase tras la perdida de sus territorios, seria erradicada la presencia de Nazis y Banderistas, Ucrania no tendría nunca acceso al arma nuclear, estas exigencias de Rusia dejan a Ucrania fuera de todo acceso al mar, perdería todas sus tierras ricas, y si Rumania, Polonia y Hungría reclamasen las provincias que Stalin les arrebató y que entregó a la Ucrania Soviética. Pues Ucrania se convertirá en un país más pequeño que Suiza, pero lleno de ruinas y sin recursos naturales ni industrias. Solo podemos constatar que los Políticos de Bruselas viven en su dulce nube de ilusiones y el 15/12/ 2023, han votado un regalito de navidad a Ucrania, de 50Mil Millones de Euros, remplazarían los 60 Mil Millones de $US que Papa Biden no puede dar, al ser bloqueado en el Senado por los Republicanos, los

Políticos de Bruselas, parece ser, no se han enterado aún de que Papa Biden, es objeto por la Cámara de Representantes de USA, que votó a favor de abrir una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden, que puede desembocar en su destitución. Mismo si no fuese distituido, Papa Biden, ve su imagen muy tocada en vísperas de las elecciones presidenciales del 2024 en US. Con la Guerra en Gaza y la posición de USA en la ONU de negar un alto al fuego en Gaza y que entrega a Netanyahu, munición que mata a niños y mujeres; US y Occidente EU, ante el mundo Musulmán (2 Mil Millones) hemos perdido toda credibilidad moral y los demás países en desarrollo nos ven como un peligro. Hemos olvidado que, junto a Rusia, los países árabes detienen las mayores reservas del Mundo de Gas y Petróleo, sin estas energías Occidente volvería a la Edad-Media, hemos olvidado que los países árabes junto a China son los mayores inversores financieros en Occidente. Pero nuestros Políticos sentados en Bruselas, no ven que las Economías y el Poder de decisión Político se desplaza hacia la multipolaridad y hacia Euro-Asia, solo USA sobrevivirá a estos cambios, la UE, incrédula será sacrificada, es el destino de los Imperios debilitados por sus Políticos, sus contradicciones internas y la corrupción.