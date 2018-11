Octubre no decepciona

Comentábamos en semanas anteriores que cuando llegase el otoño Almería dejaría de ser noticia por datos negativos del paro. Es algo realmente sabido, ya que, como se diría en el futbol, nuestra economía es así. Con así, quiero decir marcada por actividades estacionales. Nos pasa lo contrario que a Baleares, también muy de actividad estacional -la suya por el turismo- que acabó el verano tenía los menores niveles de paro de España. Ahora, en los datos de octubre el total de parados en las Islas sube un 23%. Almería, que destacó por las subidas de verano, ahora es la que, en términos relativos más reduce el desempleo, un 4,25%. No podemos ignorar que este descenso de octubre ha sido el menor desde que se inició, allá por 2013, la recuperación. Ya hemos dicho más veces -y no solo nosotros- que tras cinco años de reducción del desempleo llevamos casi uno en el que la reducción ocurre a un, lógico, ritmo más lento, o más normal si se quiere decir así. ¿Qué es, por tanto, lo bueno? Por un lado, la cifra de paro en octubre es la más baja en nueve años. Lamentablemente demasiado lejos aún de los niveles precrisis que parecen difíciles de alcanzar, aunque también es cierto que somos más almerienses en edad laboral que entonces, claro. Por otra parte, hay una segunda nota positiva: la afiliación a la Seguridad Social. Con lo visto este mes, en el que la media de afiliados es la más alta en un octubre de la serie histórica y, al tiempo, la tercera más importante tras diciembre y noviembre del año pasado, no es difícil vaticinar que el año terminará con el mayor volumen de empleo registrado nunca en nuestra provincia.

Afortunadamente, el número actual de afiliados está ya muy lejos (a 60.337 trabajadores más de distancia, concretamente) del mínimo que se produjo en la fase más aguda de la recesión, que para nosotros fue agosto de 2013. Sumemos un buen dato más. En octubre se formalizaron 46.500 contratos de trabajo. Nunca antes se habían firmado tantos en un solo mes. Hay una segunda lectura de esta cifra y es fácil de entender sin pensamos que Almería tiene 286.000 afiliados, y en estos diez meses de 2018 se han firmado casi 312.000 contratos. Influye la estructura económica provincial con ese predominio de actividades de temporada y no, o no solo, la precariedad en el empleo, pues contrariamente a lo que pudiera creerse, el porcentaje de contratación indefinida, cercano al 8%, es el mayor de Andalucía y uno de las mayores de España, cuya media está en el 10%. En fin, que la calidad del empleo sigue siendo el reto para los próximos años.