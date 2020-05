En la escuela, en el instituto, recordemos los que vivimos bajo el franquismo, la Historia llegaba hasta la Revolución Francesa. No había tiempo ya de avanzar más porque el curso se acababa. Jamás conseguí que me explicaran, de la Historia de España, más allá de la llamada Guerra de la Independencia. Los que estudiamos en los años 50 y 60 no sabemos nada de nuestra propia Historia -así, con mayúsculas-. Ningún maestro, ningún profesor se comprometía a meterse en el berenjenal de explicar, no ya la Guerra Civil, ni siquiera la Guerra de Cuba. No la II República, ni siquiera la primera. No ya algo de la Historia del movimiento Obrero, ni siquiera del Liberalismo del siglo XIX y XX hasta los años 30. Los estudiantes no nos dábamos cuenta, eso era así y punto, pero cuando haciendo la mili me asomé a las teorías, a las figuras, a los episodios, a las partes de nuestra historia contemporánea que tanto desconocía sentí el vacío de no pertenecer ni cultural ni socialmente, casi ni en lo étnico, al pueblo del que venía. Sólo un profundo y continuo -y anárquico- estudio de esa parte de la Historia de España que me escamoteó el régimen dictatorial de Franco me reconcilió, aunque fuese someramente, con mis orígenes.

Después de la mili hice oposiciones. Acudí para ello a una academia especializada. Dos recuerdos me han quedado de aquella etapa. Uno, el encontronazo que tuve con el director de la academia, que impartía los temas de Historia. El hombre se empeñaba en que la parte anterior a la Guerra Civil se resumía en José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo. Demencial ya a finales de los 70. En sus clases me dedicaba a observar a las golondrinas -todavía había golondrinas en Almería- por la ventana. El otro fue una discusión ideológica con un conocido comunista: en la academia se hizo un silencio sepulcral (qué buen lugar común éste). Más bien, un silencio temeroso. Luego fue lo de la Constitución. Y digo todo esto a cuenta del odio que está generando la extrema derecha en nuestro país. Su éxito se basa en la falta de memoria histórica. Los jóvenes no saben lo que ocurrió. Ignoran los precedentes. No pueden concluir que ninguna ideología, ninguna patria, ninguna bandera valen nuestro enfrentamiento. El odio solo trae odio. Nuestro cainismo lo modera la democracia, el diálogo. Media España no tiene por qué morir de la otra media (Larra, 1836).