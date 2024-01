Feijóo ha dicho que inicia una “ofensiva sin cuartel” contra el Gobierno. Así lo ha dicho: ofensiva sin cuartel. El uso hiperbólico del lenguaje con el objetivo de enardecer a sus seguidores e influir en la mentalidad de los suyos para mantener la intención de voto a su favor y crear un clima de inseguridad que atraiga más votos de distintos sectores que se sientan amenazados por las políticas del Gobierno ya fue utilizado por Hitler y Mussolini. Y tiene una consecuencia social inmediata: dar la excusa a los exaltados para, menospreciando la democracia, tomarse la justicia –lo que entiendan por justicia– por su mano. De ahí viene el apaleamiento a Pedro Sánchez en efigie, que a los que cometieron tal atrocidad les hubiera gustado que fuese real.

A la derecha les traen sin cuidado las políticas que se contenían en los decretos que Sánchez negociaba con Junts, el Iva de los alimentos, la subida de las pensiones, la gratuidad del transporte urbano, la subida del Salario Mínimo interprofesional, etc. Son políticas destinadas a los más desfavorecidos en el vigente sistema económico, sectores sociales donde no esperan ser votados. A ellos no les hace falta la sanidad o la educación públicas, pues sus hijos estudian en colegios y universidades privadas o extranjeras. El salario mínimo no les atañe, son inversores en grandes empresas energéticas y bancos. Además, son brazo político de esas grandes entidades económicas, no les importan las condiciones de vida de los trabajadores. Que suban los alimentos les trae sin cuidado, su nivel de vida es alto. Y que las pensiones no se revaloricen no les importa, ellos no viven de pensiones de viudedad ni nada por el estilo.

Tampoco les importa la cuestión catalana. Eso es solo un asunto de principios, de tradición, de nacionalismo español, que saben enardece a sus seguidores más brutales y masificados y los mantiene en su lado de la Historia. Son los que les darán los votos para alcanzar el poder, su único objetivo, y por tanto hay que darles combustible que alimente sus ardores políticos.

Porque el poder es lo único que les importa. Y como para eso tienen que ir de la mano de los extremistas de derecha, utilizan su mismo lenguaje, su mismo estilo, sus mismas formas: “ofensiva sin cuartel” está en esa onda. Lo que recuerda enormemente a la situación de Europa y de España en los años 30.

Avisados estamos. La Historia es maestra.