Okupan un poquito nada más

Un juez salió hace poco en dos programas de la tele y vino a decir que lo de las ocupaciones, sobre todo de viviendas particulares, no es para tanto, y en una entrevista en un digital que también sostiene que estamos ante una falsa alarma, titulada 'El juez que ha tumbado el bulo de los okupas', dice que en diez años sólo ha tenido un caso de una señora que le ocuparon el piso, que éste es un tema residual en los juzgados y que cuando el okupa se da cuenta de que es una vivienda habitual se suele marchar sin problemas porque "los okupas conocen la legislación". A la pregunta de si las segundas residencias también son consideradas domicilios responde que sí, y que el desalojo, al igual que en la vivienda habitual, es inmediato, aunque dice una cosa que no acabo de entender, que "cuanta más implicación tenga una persona con el inmueble, mayor es el grado de protección" que le ofrece la Justicia, "así que si tiene dados de alta el agua y la luz y va con cierta frecuencia, el Derecho Penal le protege más", pues "lo que se protege es el uso de la vivienda". Yo creía que lo que se protegía era la propiedad de la misma, pero no soy okupa, quiero decir que no sé de leyes. Si un propietario sólo va a la casa de la playa en Semana Santa y diez días en agosto, ¿está menos protegido ante la Justicia que otro que pase en ella tres meses al año? ¿Alguien conoce a algún okupa que nos lo aclare?

A estas alturas ya no sé si soy un facha redomado que vota a Vox y se traga todos los casos de ocupación que traen los medios, y se cree lo de las mafias, o soy un populista de extrema izquierda que vota a Podemos y considera que todos esos casos son 'fake news'. Uno podría ser un viejo socialdemócrata, pero eso ya no se lleva, y en cuanto a lo de ver con buenos ojos el centro (escorado a izquierda o derecha), eso hoy en día y en este país, como se dice ahora, 'no es una opción', pues parece que hay que irse a una trinchera o a la otra. Se echa en falta una Encuesta de Okupación Activa para conocer la verdadera dimensión del problema. Y como la ocupación de pisos de bancos ya es 'peccata minuta' (ancha es Castilla ahí), ante la gran la demanda de vivienda que hay, lo justo sería crear una Bolsa de Okupación, con sus requisitos y baremos, aunque los aspirantes desconocieran la legislación.