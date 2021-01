Ola, ola, no vengas sola

E STAMOS de lleno en la tercera ola de la pandemia. Es consecuencia de la campaña de Navidad, una campaña tan fallida como la del verano pasado. En ésta el desastre se debió a la retracción del turismo por la expansión del coronavirus y por la mala imagen exterior de España, de la capacidad política española para controlarlo, con una oposición que no ayudó en nada al Gobierno, lo que generó desconfianza en los destinatarios de la oferta. La de Navidad, en cambio, dependía sobre todo del consumo interno, de la clientela autóctona, que tampoco estuvo por la labor de gastar dinero en tiempos tan inciertos. Para facilitar ese consumo, el Gobierno central y el autónomo andaluz se abstuvieron de fijar medidas y restricciones a la movilidad y se limitaron a dar recomendaciones. Recomendaciones que, naturalmente, gran parte de la población se pasó por los forros, ya que aquí no entendemos más que la ley del palo y la zanahoria. Y aquí estamos, en pleno subidón de contagios, ingresos en ucis y muertos. La Junta de Andalucía ha decretado el cierre perimetral de la región, de las provincias y de muchas localidades, entre ellas Almería. Es una época buena para ello, pues ya se sabe que el mes de enero es siempre un mes muy malo para la economía, no hay turismo, el consumo desciende a niveles ínfimos y todo funciona a ralentí a la espera de la siguiente campaña.

Pues la siguiente campaña es la de Semana Santa, con sus subsiguientes Feria de Abril y Rocío. Y ese es el objetivo de estas medidas anticovid decretadas por la Junta ahora. Poco antes de la Semana Santa se abrirá la mano y después vendrá la cuarta ola como consecuencia de los jolgorios. Y otra vez los cierres perimetrales, las restricciones en reuniones, la limitación de horarios en hostelería… Con la mejora de datos se afrontará la campaña de verano, con laxitud de las medidas a fin de facilitar la venida de los turistas y en septiembre volveremos a lo mismo. Y así sucesivamente. Mientras todo esto sucede se habrán perdido la Semana Santa, la Feria de Abril, el Rocío, el verano… Y se volverá a echar la culpa al Gobierno de coalición, que ya controló la pandemia en su momento pese a sufrir una oposición desleal, ruin y miserable. Así que esta ola, no, no vendrá sola, como cantaba Marisol. ¿Hasta cuándo vamos a soportar a estos políticos cobardes que no ven más allá de la próxima campaña y nos llevan de ola en ola?