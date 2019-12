Jeff Lynne es un músico con petrificado pelazo casco rizos barba y gafas oscuras inmutables. Lleva así, sin cambiar nada de su cabeza, desde los años 70. Es más, vive todavía en los años 70. Y vivirá siempre con esa cabeza sin el más mínimo cambio en la misma década. Jeff Lynne es más conocido por ser el líder, cantante, compositor, guitarrista, arreglista y productor de la ELO, es decir, la Electric Light Orchestra, más conocida también como la ELO. Es más, él es la ELO. En cuanto escuchas cualquier canción de la ELO te das cuenta al instante de por qué se llama Orchestra, porque siempre suena, efectivamente, a una Orchestra. Yo vi una vez una portada de un disco de la ELO, allá por los años ochenta, y vi que eran un montón (claro, una Orchestra), pero luego resulta que en el disco que no paraba de escuchar, Discovery, eran solo cuatro. No obstante sonaba, sonará y sonarán siempre como una Orchestra, aunque toque Jeff Lynne solo. En realidad sólo me gusta este disco y dos de otro, y yo lo pondría (Discovery) en el top ten de los discos top ten. Nunca paraba de escucharlo y vivirlo. Y sigo escuchándolo. Como empecé diciendo, Lynne vive permanentemente en los 70 y acaba de sacar un disco con el título de From Out of Nowhere (no se le puede poner un nombre más de los 70 y más de la ELO). El disco suena como si grabaran siempre el mismo disco cada año desde hace cincuenta años: dulzón, orquestón, popero, con voces falseteadas, teclados, violines que son teclados, melodías cándidas y melosas, pianos setenteros y ese sonido que es único de ellos. No sé como lo hacen, pero siempre suenan a ellos. Los más in lo recordarán porque formo parte de ese supergrupo llamado Travelling Willburys (grabaron dos discos y los llamaron con el mismo nombre del grupo pero 1 y 3, eso sólo lo pueden hacer los supergrupos) nada menos que con George Harrison y Bob Dylan (los otros son menos importantes y por eso no los menciono), y claro, Lynne. Seguro que si escuchan alguna canción famosa de la ELO la recuerdan de cuando existían esas cosas llamadas discotecas. Seguro que han oído alguna (o la) canción famosa de Travelling Willburys. Seguro que el nuevo disco de la ELO, excluyendo a los amantes de su azucarado dulzor, no llama mucho la atención en esta era de aspecto musical incierto. Yo ya tengo una canción del nuevo disco en la cabeza. Y él las tiene todas. For ever y para siempre.