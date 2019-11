Vuelvo sobre la Michelín porque me ha sorprendido la poca o nula atención que le han prestado los medios de comunicación locales a las dos estrellas que tenemos en Almería. Contrasta con las portadas de medios nacionales, incluidos telediarios. Como si las nuestras fueran de calderilla. Como si no tuvieran trascendencia para el turismo, a pesar de que tanto se insiste ahora en el alto porcentaje de turistas que eligen un destino por su gastronomía. Como si nos sobraran argumentos para llamar la atención sobre la nuestra. Como si tuviéramos tantos restaurantes estrella como alimentos estrella (que de éstos si tenemos muchos para presumir por el mundo). Está muy bien la amplia difusión de la campaña de publicidad adjunta a lo de la capitalidad gastronómica. También se les dedican amplios espacios y atención a la presencia de empresas y cocineros almerienses en los stands montados en congresos y muestras. Es justo y necesario, pero creo que merecen más atención nuestros escasos restaurantes de primerísima fila nacional. Por ejemplo, en septiembre se celebró en Sevilla el VII congreso gastronómico Andalucía Sabor, en el que participaron como ponentes La Costa y Alejandro, y no lo ha destacado nadie. En cambio había todos los días amplia noticia del stand montado por la Diputación, en el que estuvieron varias empresas y cocineros mostrando nuestros productos. Teniendo en cuenta que el susodicho stand nos cuesta los cuartos, mientras que Alejandro y La Costa fueron contratados y pagados por la organización para que mostraran en la tribuna sus excelentes cocinas, me parece que estos dos fenomenales restaurantes nos proporcionan mucho más prestigio y notoriedad que todas las campañas publicitarias.

No sé si es descuido, desconocimiento, falta de medios o qué, pero deberíamos sentirnos más orgullosos de estos paisanos que triunfan y no olvidarlos. Como también se han olvidado de Pepe Ibarra a la hora de conceder los premios Capitalidad Española de Gastronomía a la Tradición Gastronómica. Si es por años, Pepe tiene ochenta y tres y su Taberna Montenegro, setenta. Y si es por cocina, dudo que haya otro que tenga una lista más almeriense de guisos y tapas como la suya: manitas, callos, tabernero, asadura en ajillo, trigo, berza, ajoblanco, arroces, fideos. Todo con productos frescos y cocinados a fuego lento desde el amanecer. Un recuerdo, por favor.