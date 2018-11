Once años al servicio de Almería

Diario de Almería cumple hoy once años desde que llegara a los quioscos. No es muy habitual que les hable de nosotros, pero la ocasión lo merece. Nuestra historia existe y está ahí gracias a todos ustedes, a todos los que en su día creyeron en este proyecto y que hoy, once años después, lo confirman como una realidad plenamente consolidada.

Y es que el paso de los años nos ha dado la razón. Llegamos para proyectar una visión local de la provincia, pero a la vez global y cosmopolita de los nuevos problemas que afectan a la sociedad. Una prueba de ello es el seguimiento, por ejemplo, que hemos hecho de la crisis catalana, de la moción de censura al Gobierno de Rajoy, de la convocatoria de elecciones andaluzas o del caso del malogrado niño Gabriel. Aquel que ha querido estar informado no ha necesitado más que su periódico: Diario de Almería.

Queríamos ser el periódico de referencia de esta tierra. Transcurridos once años podemos afirmar, orgullosos, que estamos camino de cumplir nuestro objetivo. Ocupamos un hueco notable en el mercado y contamos con la credibilidad que da el trabajo; la confianza que ofrecen los lectores y el compromiso de los que hacemos Diario de Almería y nuestra web, diariodealmeria.es cada día.

En la era de la posverdad, el oficio de contar las cosas es más necesario que nunca; vital para que estemos a la altura de los cambios que se avecinan. Por eso nunca debemos olvidar nuestra esencia: contar lo que sucede de manera rigurosa, precisa y veraz. Es lo que yo llamo periodismo imprescindible. Necesitamos un periodismo competente, que no se limite a decidir qué es de interés público con el "me gusta" o el "no me gusta". En este oficio, el pesimismo ha tenido buena prensa. Y eso ha sido muchas veces peor que las propias derrotas. Llevamos años rendidos. Pronosticando, nosotros mismos, el final del periodismo. Muerto por Internet. Por el derrumbe del papel. Por las redes sociales. Muerto por la inteligencia artificial. Por las falsas noticias virales.

Pero este oficio es de los optimistas. De aquellos que no le tenemos miedo al futuro porque depende de nosotros. Los que creemos que ese futuro del periodismo puede ser más brillante que su pasado. La verdad, como ven, es que el camino recorrido por Diario de Almería en estos once años no ha sido fácil. Pero ahí está el fruto de una labor periodística. Hoy existen numerosas e importantes razones para mirar atrás y mostrarnos satisfechos de nuestra trayectoria. No sabemos cómo será la forma de hacerlo en el futuro, el formato o el enfoque, pero lo que sí sabemos es que en el mundo digital que nos acecha hay algo que no desaparecerá: el interés de los ciudadanos por estar informados. Y ahí seguirá Diario de Almería, fiel a los intereses de ustedes, de los lectores.