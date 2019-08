Opinión y conocimiento

Casi no hay semana que no oiga algo como: "Tú serás filólogo, pero ésta es mi opinión y vale lo mismo que la tuya".

Con distintas variantes, de vez en cuando me encuentro razonamientos así al discutir un asunto en el que creo poder aportar un punto de vista cualificado.

Antes la veía en algunas sobremesas; ahora, también en esa tasca universal que llamamos "redes sociales", lugar en el que se pueden encontrar grandes ventajas, pero también toparse con memos hinchados de una insoportable fatuidad que extiende cheques contra una cuenta de saberes en números rojos.

En el fondo, es la clásica diferencia entre la opinión y el conocimiento, la confusión entre el derecho a expresar un punto de vista y la obligación de que a uno se le de la razón sólo porque la ha expresado.

Para mí, hay cuestiones en las que no somos iguales porque nadie es especialista en todo, de donde que una opinión merezca ser considerada sólo si parte de un conocimiento amplio y profundo del asunto que se discute.

¿Y si mañana los terraplanistas decidieran negar la gravitación universal, exigieran que se respetaran sus derechos y lograran que no se enseñara esa parte de la Física por ser contraria a sus creencias? ¿Levitarían? ¿Estaríamos obligados a concederles el beneficio de la duda?

El conocimiento no es democrático; el acceso a la formación y a la divulgación de ese conocimiento sí debe serlo. En un debate especializado, la opinión de quien no sabe no tiene valor ni aporta nada que no sea ruido y confusión, por mucha vehemencia que se le ponga.

La Universidad, lugar en el que se construye el conocimiento mediante la investigación, está obligada a formar personas que lo asimilen y amplíen y a difundirlo por todos los canales a su alcance, pero no en pie de igualdad: a un matemático no le voy a discutir si la conjetura de Goldbach está o no demostrada y lo que me explique será valioso para mí porque me permite aprender algo más, conque reconoceré que, en ese aspecto, está por encima de mí y aceptaré que sus conocimientos son superiores a la opinión que yo pueda tener.

Felix qui potuit rerum cognoscere causas, feliz quien ha conseguido entender el funcionamiento del mundo porque lo ha estudiado o porque se lo han explicado. No entender esto es, en mi opinión, alboroto de botarate.