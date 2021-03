Oportunidad perdida

El presupuesto municipal es el instrumento fundamental que tiene un Ayuntamiento para dar respuesta y soluciones a los problemas de sus vecinos. El de 2021 debía ser una oportunidad para ayudar a los más vulnerables, pero vemos que no aporta soluciones a los problemas reales de los almerienses tras el COVID y es insuficiente para salir de la crisis. Nuestra ciudad está parada, se respira en todos sus rincones, y ese desánimo también se ven reflejados en este presupuesto.

Tampoco aporta soluciones a los 23.500 parados de la ciudad ni a las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social. Las cuentas no contemplan lo que realmente necesitan los almerienses, en estos graves momentos de crisis pandémica y con escandalosas cifras de desempleo, parados de larga duración y pobreza infantil: un Plan de empleo municipal dotado con fondos suficientes, y otro de Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social. ¿Cómo pretendemos avanzar si taponamos el futuro a los más pequeños de nuestra ciudad? Además, la falta de ambición en la política de vivienda municipal impide el acceso a una vivienda digna a los jóvenes. La empresa municipal "Almería XXI" no cumple con su función social, como hemos podido observar en la paralización del edificio para realojos en el Barrio Alto. La pandemia no puede servir de excusa para la improvisación diaria que el equipo de gobierno ha estado ejerciendo. Las ayudas municipales llegaron meses después de haberse anunciado, la hostelería y el comercio no han tenido el apoyo necesario y han sufrido los vaivenes y las ocurrencias de un Ayuntamiento desbordado y falto de proyecto y de soluciones para la ciudad. Por otro lado, los servicios sociales del Ayuntamiento se han visto muy resentidos por la crisis, servicios que ya venían muy tocados por la falta de dotación económica y de personal suficiente atender de forma adecuada a los almerienses. Los socialistas entendemos las dificultades que el Ayuntamiento ha pasado y está pasando, pero no debe olvidar el alcalde que somos la primera administración a la que se acercan los ciudadanos para buscar ayuda. En definitiva, Almería necesitaba un mejor presupuesto y el PP podría haber conseguido el consenso de todas las fuerzas políticas en una situación excepcional, como la que vivimos, pero el alcalde no ha querido escuchar y ha vuelto a perder otra oportunidad para salir de esta crisis sin dejar a nadie atrás.