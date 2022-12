Me da cierto pudor recurrir a la etimología de una palabra para comenzar una columna. Mi querido Manuel López habría sabido iluminarnos más y mejor a este respecto. No obstante, con su permiso y en su memoria, intentaremos enfrentarnos a la disección básica de la palabra oportunidad. El prefijo "ob" (asimilado en nuestro idioma a op-) significa enfrente, delante. Y "portus" quiere decir, por supuesto, puerto. Así el concepto oportunidad ensoña a aquellos marineros que se situaban frente a un puerto y debían decidir si entraban en él o proseguían su viaje. Teniendo en cuenta la incertidumbre que implicaba antaño un viaje por mar (meteorología adversa, piratas, guerras, etc.) podemos imaginar que la posibilidad de atracar, guarecerse y descansar en un puerto seguro resultaría, cuanto menos, atractiva.

A día de hoy el concepto alude a la concurrencia de circunstancias que propician conseguir algo interesante. Lo curioso es que tendemos a pensar que las oportunidades surgen de la mano del azar pero lo cierto es que esto tan solo ocurre ocasionalmente. La mayor parte de las veces la oportunidad nace de la constancia y el trabajo duro. Y esta ecuación se repite incluso cuando el tesón pareciera dar, al principio, un resultado aparentemente estéril. Debemos insistir; la suma de fracasos reiterados (pequeños o mayúsculos) acabará favoreciendo la aparición de la esperada ocasión.

Los seres humanos solemos sufrir de "cortoplacitis". Cuando favorecemos una causa buscamos un efecto inmediato. Si este no llega cuando lo esperamos podemos sentir la tentación de abandonar rápido la empresa pero, si queremos seguir creciendo, tendremos que luchar contra este "trending topic".

Hay ciertos momentos en nuestras vidas donde afrontamos la monumental tarea de reconstruir un proyecto vital interrumpido por un grave acontecimiento. La búsqueda de la oportunidad será entonces un pilar básico de la recuperación. E insisto, aquella sólo aparecerá tras un trabajo constante. No podemos aguardar a estar completamente libres de malestar para ver llegar una coyuntura favorable. No podemos aguardar al momento en el que no haya miedo, dolor o incertidumbre. Hay que sobreponerse a todo, en la medida de lo posible y lanzarse en su persecución.

"El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad" (Víctor Hugo).