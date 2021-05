Oportunistas e invasiones

No hay para los seres humanos ningún mal, por lejano que se halle, que no se muestren capaces de alcanzar". Apolonio de Rodas, poeta y gramático griego (295 a.C. - Rodas 230 a.C.) nos dejó por escrito este imprescindible pensamiento en el primer libro de su poema Las Argonáuticas, compuesto por cuatro libros, donde recopiló uno de los relatos mitológicos más antiguos de Grecia: Jasón y Los Argonautas. Un viaje lleno de peligros cuyo destino último es reparar injusticias. Los seres humanos somos capaces de cometer todo tipo de atrocidades. Al mismo tiempo tenemos posibilidad de llevar a cabo acciones que nos dignifican, crear belleza, y no rendirnos jamás al infierno de renegar de nuestra capacidad de pensar. Por eso toda ideología, dogma o propaganda que niegue la naturaleza humana es una tiranía disfrazada de "mundo ideal populista". Traducción: miseria intelectual y material. Censura, violencia y terror. No hay de otra; para vivir en libertad hay que sudar y doblar los riñones. El mal hay que enfrentarlo y combatirlo, no enmascararlo. Nada de mendigar favores o subvenciones. La violación orquestada de nuestra frontera, del territorio de España, en las ciudades de Ceuta y Melilla la pasada semana, es un gravísimo episodio en esta vergonzante carrera iniciada en marzo de 2004 para aniquilar nuestra Nación, Constitución y Democracia. Sin olvidar lo que viene sucediendo en las Islas Canarias, y la realidad que hay tras las pateras que llegan a Almería Murcia y las Islas Baleares. La "clase política", saben qué: ¡Váyanse a paseo con su vergonzosa e inepta industria del politiqueo! Una Nación que no se respeta así misma corre directamente hacia su ruina. ¿Dónde están las estrategias de política interior y exterior de España? Me olvidaba; con un comité de expertos y un batallón de asesores. Está todo pagado. Van a ponernos impuestos hasta por pestañear. ¿Dónde va la mayor parte de nuestro producto interior bruto? Pensemos en ello detenidamente, mucho más con las experiencias que nos ha proporcionado la irrupción de la Pandemia Covid-19. No hay más tiempo que perder. Los españoles tenemos que desplegar las velas de nuestro Argos, responsabilizarnos del gobierno de nuestra Democracia. Reconstruir el respeto por nuestra Nación. El mundo es un teatro. Somos afortunados de tener espléndido escenario, hermosas partituras e infinitos textos.