Oposición en la pandemia

La derecha y la ultraderecha acusan al Gobierno de imprevisión respecto a la llegada y expansión de la pandemia por España. A toro pasado, vista la gravedad de la situación actual, qué fácil es esa crítica. Si ellos sospechaban lo que iba a pasar, tenían que haber avisado con tiempo. Con frecuencia el que mira los toros desde la barrera se erige en pepito grillo, en conciencia, en acusador y, sobre todo, en corrector del que actúa, del que hace algo, del que propone, del que crea. El que corrige no crea, por lo tanto no se arriesga al juicio de los demás. Mirar y sacar defectos es lo que mejor se nos da. Y eso lo hace hasta el más tonto. No contribuye al progreso y sí en cambio lo entorpece. Si la derecha "sabía" lo que iba a pasar debió ponerlo en conocimiento del Gobierno y de la opinión pública en su momento, era su deber. Por el contrario, rechazaron y criticaron la manifestación del 8 de marzo en Madrid sólo por ideología contra el feminismo, no por su hipotético riesgo sanitario. De hecho, el PP y Ciudadanos asistieron a ella -uno bajo su propio lema; otro con bronca y expulsión incluidas-, mientras los ultras celebraron un mitin en Vistalegre y ahora acusan al Gobierno de no habérselo prohibido.

Pero cabe preguntarse qué habrían hecho ellos, de estar en el poder, ante la hipotética gravedad de la pandemia que se nos avecinaba. Fácil: tiremos de memoria política. ¿Qué hicieron cuando los atentados yihadistas a los trenes en 2004?: mentir sobre la autoría y cargárselos a ETA. Les interesaba más ETA que los islamistas. ¿Qué hicieron durante la primera legislatura de Zapatero?: utilizar a las víctimas del terrorismo en su feroz oposición al Gobierno, traicionando el Pacto Antiterrorista vigente entonces. ¿Qué hicieron cuando el accidente del Yakolev?: celebrar un rápido funeral de Estado sin haber identificado plenamente a las víctimas.

¿Qué se esconde, entonces, detrás de la ruin actitud de las derechas en esta pandemia? Para algunos se trata de no perder impulso con vistas a la lucha con los ultras por el control de la derecha social cuando todo haya pasado. Para los más avezados e informados se trata de iniciar tempranamente una reacción al probable cuestionamiento del sistema capitalista financiero, la globalización y el neoliberalismo, lo que ya se atisba en el horizonte según los periodistas y filósofos más ilustres. Seguiré hablando de todo esto.