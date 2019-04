Optimismo con el empleo

Conocidos los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social de marzo, uno de nuestros políticos en precampaña ha concluido que la reducción interanual del desempleo en Almería, la menor en seis años, indica que Sánchez está estrangulando la economía (¿la almeriense, la española en general? no lo aclara). No debemos asustarnos. El segundo día hábil de cada mes es el momento de atemorizar con el paro o celebrar lo bien que va; opinión cambiable según se sea gobierno u oposición. Algo es cierto, el descenso del paro en Almería en marzo ha sido el menor desde 2014. Es la conclusión, que suena a preparada antes de conocer el dato, lo que habría que analizar ¿Los datos que vamos conociendo permiten augurar un año bueno o malo para el empleo en Almería? La semana pasada, en esta columna de, analizando los flujos de entrada y salida en el empleo (las posibilidades de que alguien parado en un trimestre encuentre empleo en el siguiente) concluía que, pese a algún frenazo inicial, el pasado año la creación de empleo en la provincia igualó el ritmo anterior a la crisis. Eso es el pasado. Hoy, las cifras recién publicadas aventuran que en 2019 la provincia mantendrá un buen comportamiento del empleo. El volumen de contratos registrados en marzo -y recordemos que Semana Santa cae en abril, a diferencia de lo sucedido el año pasado- supera a cualquiera de los años anteriores, y la contratación indefinida, barómetro de la calidad del empleo, también. En el primer trimestre del año, el 8,50% de los contratos de trabajo fueron indefinidos, frente al 7,6% del año pasado o una media que no alcanzaba el 6% en los 20 años anteriores. Los datos de afiliación a la Seguridad Social reflejan mejor ese dinamismo en la creación de empleo en la provincia. Hasta ahora, el mes que alcanzaba el mayor volumen de afiliación es diciembre. En 2018 alcanzó el record histórico de afiliados en la provincia. Marzo lo ha superado y eleva esa cifra a más de 297.500. Es el mejor dato desde que existen registros y permite aventurar que este será el sexto año consecutivo de aumento del empleo en Almería. Y a diferencia de lo que ocurre con la reducción del paro, el crecimiento interanual de afiliación, un 3,1% supera al del año pasado, está en línea con lo sucedido desde 2015 y mejora cualquiera de los periodos anteriores a ese 2015.

Así, pues, ni meter miedo, ni negar que haya incertidumbres de futuro. Lo que necesitamos oír en esta campaña, es que está dispuesto a hacer cada partido para asegurar que el buen ritmo en la creación de empleo se mantenga y su calidad aumente.