Cuando era niño, circulaba un personaje recurrente en nuestros tebeos. El mal estudiante, el zoquete antonomástico, llevaba un par de orejas de burro en su cabeza, para escarnio del resto de la clase. Aquella debía ser una práctica pedagógica vetusta, ya entonces alejada de la cotidianidad de las aulas. Yo al menos no las conocí fuera de las tiras cómicas. Eso no eximía de otros procedimientos, severos y rigurosos, que recorrían todos los niveles educativos. Como todos mis compañeros, tengo grabadas la diéresis y la tilde de la palabra “lingüística”. Don Julio Fernández-Sevilla, mi recordado profesor de la Universidad de Granada, nos prevenía el primer día del curso, a modo de aviso nítido, para evitar malentendidos. Si encontraba incorrectamente escrita esa lingüística que daba nombre a nuestra materia, paraba de corregir el examen: suspenso sin paliativos. El pasado domingo me advertían de que la Junta de Andalucía admitía hasta 9 faltas de ortografía en las oposiciones a profesores de Lengua Española de Secundaria. La fuente era de solvencia absoluta. La noticia me llegó a través de mi querido y admirado Manuel Vílchez, un referente docente, como se han encargado de testimoniar sus antiguos alumnos a través de la Red. En efecto, los medios de comunicación se hicieron eco durante los días siguientes de una decisión, en principio, sorprendente. O quizá no lo fuera tanto. Tan solo unos días antes los estudiantes de PVAU se examinaron con pegatinas que tenían faltas clamorosas. Incluso los textos oficiales no están exentos de deslices de ese tipo. Es cierto que la ortografía del español empieza a ser un problema de considerable envergadura, como ha explicado Raúl Ávila hasta la saciedad, infatigablemente, en numerosos artículos y en incontables conferencias. Urge reformarla con fundamento y solidez, dado el volumen demográfico y cultural de nuestro idioma. Pero mientras eso se produce, hay dos prácticas que deberían estar desterradas de manera más que firme. Una, la suerte de la ortografía de la lengua no puede estar en manos de advenedizos que, en un momento de genialidad caprichosa, nos hagan retroceder a tiempos de catacumbas. La RAE acaba de dar muestra sobrada de ello, con decisiones por completo contraproducentes. Dos, la confusión en la ortografía no puede convertirse en pasaporte para vulnerarla sistemáticamente. Los profesores de Lengua Española son el último reducto de referencia en el uso normativo del idioma y, entre otras cosas, constituyen el espejo en el que mirarse sus alumnos, sus colegas y la sociedad en su conjunto. No debería ser admisible que ningún docente cometiese faltas de ortografía, menos aún los encargados de transmitir la lengua. A este paso, en lugar de instalar orejas de burro en las cabezas más torpes, los docentes van a entrar en el aula con ellas puestas.