Orgulloso de la Selección Española

Me fui cabreado a la cama como siempre (que pierde España), pero la sensación me duró menos que nunca. No puedes estar enfadado, malhumorado, indignado cuando ves que tu equipo, en este caso tu selección, da una lección de fútbol y orgullo, pese a que el resultado final permitió pasar a Italia. No caímos derrotados, no pasamos en los penaltis, que es muy diferente. De hecho, España no ha perdido ni un solo partido en esta Euro, en la que empezó muy mal, pero terminó jugando un fútbol de muchos quilates. A todos nos hubiera gustado levantar la Eurocopa. Es más, pienso que si llega a entrar el penalti de Dani Olmo, era nuestra porque ésa era la final. Pero se marchó alto. Tan alto como el futuro de este grupo, sin estrellas, con un seleccionador que tiene claro que es más importante el equipo que los capos del vestuario. Luis Enrique, impertinente otras veces, ha estado de diez. Es más, la frase que dijo de que tras la derrota no se llora, sino que se aprende, es deporte en estado puro. Buena nota debería tomar la UDA.