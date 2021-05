HAY 194 PAÍSES EN EL MUNDO

Llevo una temporada con ganas de tener un rato de tranquilidad, de la de verdad, para poder llamar a una profesora de la UAL, que no tengo el gusto de conocer personalmente, y de la que me ha facilitado su teléfono un amigo, para que me de unas nociones sobre la cría de insectos. Con los años me están aflorando mis aficiones de cuando era pequeño y criaba gusanos de seda. Solo hacía falta una buena caja de zapatos y tener garantizado el suministro de hojas de morera, que por aquellos entonces las había en Almería a miles; ¿qué digo a miles? Las había a millones, o al menos eso nos parecía a los zagales.

En Murcia las siguen conservando y, además, muy bien podadas. Aquí las quitaron: ¿qué ha sido de las que había en la Rambla?.

Vienen estos recuerdos a colación, porque he leído en el informativo "The Conversation" un resumen de un trabajo publicado por el CSIRO, agencia australiana responsable de la investigación científica; en especial, para mejorar el desarrollo económico y social de la industria en beneficio de la comunidad, o sea del mundo mundial, que ya tiene casi 8.000 millones de habitantes, de las que más de 2.000 millones de personas en 130 países ya consumen insectos. Y en Australia, muchos ya consumen colorante natural rojo elaborado a partir de la cochinilla.

El mercado de los insectos es creciente, se espera que facture 1.400 millones de dólares australianos (aprox. 900 millones de euros) para el año 2023.

Para 2050, seremos o serán, lo que D. quiera, 9.700 millones de personas. Con la tierra y el agua actuales, pintan bastos. Pero con los insectos, se puede proporcionar proteínas con muy poco gasto en su alimentación, y además contaminan menos a lo largo de su vida que los animales que ahora criamos para alimentarnos. Pero no sólo para los humanos, también para las mascotas, que no están incluidas en las cifras anteriores, y que son "una panzá".

En resumen, el CSIRO se apoya en las siguientes razones: 1. Una larga tradición de consumo de insectos; 2. Los insectos podrían ayudar a mejorar nuestra salud; 3. Ya existen productos con insectos; 4. Cultivar insectos beneficia al medio ambiente. Así que doy unas ideas para la nueva carta de tapas: a los australianos les gustan las 'larvas witjuti', que saben a huevos revueltos con un toque de nuez. ¿Tostas o tostadas? de mantequilla de maní con grillos ahumados, y los mejicanos nachos preparados con totopos de maíz enriquecidos con polvo de grillo, o quizá, espaguetis con pasta con polvo de grillo. ¡Yo quiero probar esos nachos!.