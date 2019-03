OTRO PARACAIDISTA EN ALMERIA

José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, ha tomado una decisión con la que pretende confirmar aquella máxima que Jesucristo trajo al refranero, a costa de sufrirla en sus carnes, y que popularizó para los siglos de los siglos: nadie es profeta en su tierra.

Lo decimos porque el político barcelonés ha decidido optar a liderar la lista de candidatos de su partido al Congreso por Almería en las próximas elecciones generales. Las razones que le llevan a ello, según explica Villegas, es que ésta es la tierra de sus padres -parece que viven en Dalias- y que la siente como propia. No vamos nosotros a cuestionar lo que cada uno quiera decir, o cómo se sienta, faltaría más, pero lo que sí podemos, incluso debemos, es valorar esa decisión tomada y la repercusión que puede tener fuera de su persona y partido.

Como ya comenté en los últimos comicios nacionales de 2016, con ocasión del aterrizaje -nunca mejor dicho- por estas tierras del exJEMAD Julio Rodríguez como candidato de la coalición Unidos Podemos, y no iba a ser menos esta vez, nos volvemos a preguntar si no existe capital humano suficiente y cualificado en nuestra provincia para encabezar cualquier partido político. Da igual el que sea, de las mal llamadas izquierdas o derechas, del centro, de arriba o abajo. Con noticias como esta pareciera que no, y es triste, porque es incierto.

Este movimiento de Ciudadanos, como en todos los partidos, huelga de sentimentalismo y emborracha de estrategia, de tacticismo. La jungla, es lo que tiene. Todo hace pensar que necesitaban hacer cambios en la antigua circunscripción de José Manuel, la de Barcelona, y buscan encaje en otra, como, por ejemplo, la almeriense. Habrán hecho sus cábalas y encuestas internas, comprobado una estimación de voto razonable, eliminado cualquier posible riesgo o peligro y, cómo no, escaño asegurado. Pues ahí que apuntamos a José Manuel en sus primarias, ea. Otro paracaidista.

Por aquí no vienen a ensalzar la cantera local, ni a potenciar a los almerienses de bien que, osados y con arrojo, tienen los mimbres de dedicarse a este oficio tan antiguo. No. Solo buscan cartel, trayéndose al Clark Gable de turno (en este caso, opinen ustedes), o encajar interesadamente piezas de puzles, para mantener intactas sus estructuras burocratizadas ¿Nadie alza la voz? Parece que no. Aquí, callados como puertas. A ver si en las primarias se rebelan.