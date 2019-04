PEDRO SÁNCHEZ EN ALMERÍA

Empieza la campaña electoral y lo más importante en Almería, en estas semanas previas, ha sido la visita de Pedro Sánchez. No solo por su cargo, sino porque su discurso en el Cervantes resultó muy revelador para captar las estrategias del presidente.

Las imágenes del acto fueron contundentes. Todo el Cervantes era un fogonazo, una gran mancha roja. Las butacas, las paredes en el escenario, el atril, las luces indirectas… Junto al presidente, un público de fieles entregado a la causa y un escenario abarrotado como si tratase de recordar al electorado que el día 28 hay que llenar los colegios electorales.

Curiosamente, me dio la impresión de que lo único que alteraba esa llamativa escenografía era el propio Pedro Sánchez. Relajado, con su atuendo informal como para pasar el finde en Almería, rompía la épica, el llameante rojo no pasarán del escenario. Y lo extraño fue que su discurso encajaba más con el rojo desvaído de la indumentaria que con el rotundo color del escenario. ¿Les parece un comentario frívolo? No lo crean. Mi marido dice con pesar que algo se rompió en el PSOE cuando dejaron de llevarse las chaquetas y los trajes de pana. Y, sin ir más lejos, recuerden el fervor con que los militantes tocaban la chaqueta de cuero de Sánchez con que ganó las primarias. Lo cierto es que ese día Sánchez con su discurso no parece formar parte del mismo ambiente que lo rodea. Su tono es tranquilo, poco mitinero. Sus palabras muestran una gran perplejidad. Él solo quiere la felicidad de todos, que haya mejores pensiones, crear miles y miles de puestos de trabajo, que los niños respiren un aire más puro. Y no entiende por qué la derecha no lo aplaude.

Este es el mensaje que deja Sánchez antes de la campaña. El tiburón que devoró a Susana Díaz se ha convertido en un apóstol de la no violencia. Por algo un corazón acompaña al logo en el escenario. Se presentará, si puede, como un hombre que no ha roto nunca un plato y se equivocarán los Rivera y Casado si acuden a un debate sin saber que enfrente van a tener a un hombre de centro, a una especie de San Pedro de Asís. En el acto me sigue pareciendo que Guirao es el más sincero. Pero, por supuesto, todo es ahora puro marketing. Al fin y al cabo, una tiene la sensación de que este rojo cautivador del escenario podría servir lo mismo para celebrar un homenaje a la Pasionaria que para una reunión de accionistas del Santander.