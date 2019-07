POLÍTICOS 2.0

Con una más que preocupante frecuencia, estamos asistiendo a comportamientos de representantes políticos que, pudiendo no ser delictivos, llevan a la misma indignidad para el cargo y son igual de nocivos para nuestra Democracia que los que sin lo son.

Y es que las exigencias de la ética política van mas allá de la incuestionable prohibición de cometer delitos e imponen, para quien es elegido para representar a la ciudadanía, la obligación de que su comportamiento, no solo en el ejercicio de su cargo sino en toda su actividad pública, se dirija, inexcusablemente, por la responsabilidad, la imparcialidad, la equidistancia, el bien común y el interés general, el respeto a nuestro ordenamiento jurídico, a los valores que lo presiden y, por supuesto, a todos los ciudadanos, no únicamente a aquellos respecto de los que se sienta mas cercano por convicción o interés y estas amplias exigencias responden a la necesidad de preservar el prestigio de nuestras instituciones y, por extensión, de nuestro país, y de asegurar el respeto por nuestra clase política y nuestra confianza en ella porque, en palabras del científico y escritor alemán Georg C. Lichtenberg, "cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto". Pero junto a las anteriores razones, esas exigencias de conducta intachable también son necesarias porque las opiniones de quienes nos representan tienen un enorme eco, mayor aún en el entorno digital en el que vivimos y son, por la autoridad que se reconoce en esos cargos, un condicionante moral e ideológico de una enorme fuerza y un factor de gran influencia en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

De manera que, si no queremos que el descaro y la bajeza invadan nuestras instituciones terminando de destruir lo poco que queda de la dignidad y valía que, en otro época y gracias a hombres y mujeres íntegros, honestos y responsables, se reconocía en la labor política, no nos puede bastar con altivas disculpas en 280 caracteres ni podemos aceptar que esa bendita dicotomía entre la persona y el cargo que ahora todo lo arregla justifique la inacción de aquellos a los que les corresponde expulsar de su partido a quien, con su comportamiento, deje claro que no asume, o no sabe asumir, todas las obligaciones que conlleva la representación política.