El PP y su agua para todos (desalada)

Mucho ha cambiado el Partido Popular desde su famoso "Agua para todos". Tanto que, lo que otrora era "Si el PP gana las elecciones no habrá desaladoras" que afirmaba con vehemencia Esteban González Pons en febrero de 2008 lo han cambiado por: "La desaladora de Almería será una de las grandes obras hidráulicas de Andalucía" como dogmatizó el pasado mes de marzo la consejera Carmen Crespo, cabeza de lista para el 19J por el PP en Almería. Y es que en VOX nos hemos quedados solos reclamando un Plan Hidrológico Nacional que solucione de forma definitiva el déficit hídrico que sufrimos en la España seca. Un déficit agravado por los continuos hachazos del Gobierno de Pedro Sánchez al trasvase Tajo-Segura, ante un atronador silencio cómplice del PP. Almería necesita agua para subsistir. Según el informe elaborado por el equipo dirigido por el profesor Joaquín Melgarejo, de la Universidad de Alicante, el recorte del trasvase Tajo- Segura hará que el PIB del sureste español se reduzca en 5.692 millones de euros, que traducido en despidos serían más de 15.000 familias que dejarán de tener cómo ganarse el pan. Almería necesita agua para desarrollarse. Dice un proverbio inglés que: "No se aprecia el valor del agua hasta que no se seca el pozo". No es nuestro caso. Para nosotros el agua es oro. Nuestros regantes son pioneros en implantación de eficiencia hídrica. Tenemos la tecnología, pero nos falta la materia prima. Almería necesita agua para tener esperanza. El futuro económico y social de nuestra provincia dejará de ser incierto cuando el abastecimiento de agua de calidad, a precios razonables para nuestros campos y ciudades, esté garantizado. Eso solo ocurrirá si se aprueba un Plan Hidrológico Nacional que nos traiga agua de donde se tira al mar a donde se necesita.

Solo VOX lo reclamamos ya. PP y PSOE prefieren imponer desaladoras a apostar por la política hídrica definitiva: la de los trasvases. "Si basas tu crecimiento económico en la desalación estáss condenado al fracaso", una frase con la que estoy muy de acuerdo. Sin embargo, no es mía, la dijo Rafael Hernando, senador del PP por Almería en una entrevista concedida al Diario de Sevilla en febrero 2011. Lejos quedan ya esos años, dirán algunos. No tan lejos tenemos enero de 2021. En aquel pleno ordinario de la Diputación de Almería desde VOX pedimos, rogamos, casi suplicamos al equipo de Gobierno que presentara recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto que había aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez y que reducía un 30 por ciento la aportación del agua Tajo Segura a la provincia. ¿Qué creéis que hizo la Diputación de Javier Aureliano García? ¿Qué pensáis que dijo el PP que un día acuñó el eslogan "AGUA PARA TODOS"? NADA. Silencio. No sólo no presentaron recurso, sino que no han movido ni un dedo para evitar que Pedro Sánchez y sus secuaces sentencien a muerte nuestro Tajo-Segura. Eso sí, siguen apareciendo en las manifestaciones al lado de los regantes mientras, en paralelo, se gastan millones en desaladoras en vez de en obras que mejoren los trasvases. Deberían sacar sus pancartas del: "AGUA PARA TODOS" e incluir una nueva palabra para decir: "AGUA (desalada) PARA TODOS".