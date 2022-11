El PP retrepado en su sillón y las primarias del PSOE

Aquellos años de finales de los setenta fueron apasionantes, pero cuando llegaron los ochenta aquellos fueron una explosión de libertades que coincidieron con mi primera juventud. Recuerdo aquella España de coletazos en la que las caras de algunos vecinos míos parecían esperpentos. Yo me debatía entre los periódicos "El Pais" y "El Mundo". Finalmente triunfó la columna de Paco Umbral cuyos artículos eran una zarza que ardía sin consumirse y "El Mundo" por la atrevida linea editorial entonces del periódico; sin embargo la mayoría de mis compañeros docentes leían el ABC. En eso que llegó Felipe, un omnívoro que se alimentaba de cualquier aspecto de la política diaria para transformarla en una forma de vida urgente y vital para los que empezábamos a sentir la necesidad de un cambio. Felipe era inconfundible en su forma de expresarse. De la misma forma que los magos sacan conejos de sus chisteras él lo hacíade su chaqueta de pana (símbolo de la ideología de izquierdas) sacaba una prosa política que, unas veces iba envuelta en celosía, y otras sacaba faca con la que hacía malabarismos. A mí, su manera de expresarse, pegada al barro, me parecía de finísimo acero templado. Así que, una veces en mítines, otras veces en televisión, otras veces en tinta de periódico fue llegando Felipe a la vida de la mayoría de los españoles, fragmentado, pero definitivo aquel año del 82.. Qué bárbaros aquellos años de la política, aquellos políticos de raza, que nacían con el día y morían al anochecer y un PSOE que le daba sentido y unidad a aquella España, sin rumbo, empachada de tanto franquismo. Ahora, cuarenta años después de aquel Felipe y aquellos políticos, denostados hoy, y buena parte del tiempo de gobiernos socialistas a las espaldas echo de menos aquella audacia que encandilaba hasta a la oposición. Hoy la situación es bien distinta. Me atrevo a decir que es una situación chocante, que se traduce en un permanente desencuentro y un descaro entre derecha e izquierda que se extiende como una mancha desde el PSOE federal versus PP nacional hasta el último ayuntamiento de provincias. Hay un vacío, una inexistencia de corrección parlamentaria y una ausencia de convicciones políticas que reclaman un cambio en el talante de la vida política actual. De ahí que me preocupen actitudes, formas, estilos, los cuchillos de siglas de partido como he venido observando entre las distintas ¿"corrientes"? ante un supuesta encuesta de sainete montado por un medio de comunicación local primero y, posteriormente, por otra fantasma -al parecer oficial- que invita a la provocación ante las primarias municipales del próximo 21 de noviembre en el PSOE de la capital; tensiones que va a ahondar aún más las diferencias del socialismo almeriense que viene haciendo gala de una gran torpeza en su estrategia cuando así mismo se pone palos en las ruedas ante las próximas municipales de mayo de 2023. Mientras, los del PP retrepados en sus sillones sonríen, esperan tranquilos. Y es que, decía Felipe González, "el error en política es perdonable, pero lo que no se perdona es la estupidez".