¿PP vira a babor o PSOE a estribor?

En El Ejido, que cuenta con uno de los puertos deportivos más importantes de Andalucía, los términos náuticos vienen a ser oportunos en este momento. Tras la ruptura del pacto entre nuestra formación y el PP, surge el nuevo y complejo escenario tras el anuncio de pacto entre PP y PSOE para "garantizar" la gobernabilidad, que yo califico cuanto menos de "contra natura" desde la perspectiva ideológica. En esta partitocracia existe una variedad de formaciones políticas, confluyen a los diversos procesos electorales (nacional, autonómico y local) defendiendo una ideología perfectamente diseñada y publicitada para que los distintos sectores de población se identifiquen o no con nuestras premisas y vean en nuestra opción política una alternativa real a sus problemas. No resulta baladí la composición del plenario en la X legislatura. El pmes de junio de 2019 el plenario quedó repartido de la siguiente forma; 9 ediles para el PP, 7 para Vox, 5 para PSOE y 4 para Ciudadanos. En palabras del Sr. Góngora en aquel mismo acto de toma de posesión manifestó: "El pueblo de El Ejido ha optado mayoritariamente en las urnas por un gobierno de derechas, es por ello que desde hoy nos ponemos a trabajar para que el municipio siga avanzando". En la actualidad la calidad democrática del sistema político, la operatividad de los procesos electorales y el principio de representatividad real quedan bastante tocados. No sé si existirán votantes que consideren un fraude electoral este pacto de gobierno; no porque una formación que ostenta 5 de los 25 asientos del plenario marque las directrices de la política municipal ejidense, sino porque además sea el único partido en ese foro ideológicamente hablando representativo de un ideario de izquierdas, existiendo otras opciones políticamente afines; ¿alguien de los que votara al señor Góngora, se hubiera planteado esta opción? Los políticos estamos condenados a entendernos por el bien de nuestros ciudadanos, máxime a la vista del nuevo panorama electoral que descarta las mayorías absolutas. Pero, ¿es natural o entendible desde el punto de vista del electorado que dos formaciones políticas, ideológicamente supuestamente opuestas, cierren un acuerdo de gobierno?, ¿dónde quedan los programas electorales?, ¿acaso son similares?, ¿o simplemente los incumplimos para mantenernos en el sillón?, ¿cuál va a ser el próximo paso, listas conjuntas? Con este escenario, ¿qué opciones ideológicas reales tendrán los vecinos ejidenses en las próximas municipales? O nos hacemos una pregunta que para mí es la más importante. ¿Hay en realidad tanta diferencia entre PP y PSOE? Ustedes mismo juzguen.