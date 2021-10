PRESUPUESTOS Históricos por decepcionantes

Con el Gobierno de Pedro Sánchez todo lo que es susceptible de empeorar, empeora seguro. Lo acabamos de ver con los Presupuestos Generales del Estado para 2022 que, como dijo el alcalde, son "históricos" para Almería, pero por decepcionantes.

En un momento especialmente preocupante ante las cada vez más deficientes comunicaciones de Almería, hemos conocido que los socialistas no solo no invierten lo que presupuestan, como lo demuestra el dato, reconocido por el propio gobierno este verano, de haber gastado apenas 41 millones de euros de los casi 600 presupuestados en materia de infraestructuras ferroviarias en nuestra provincia (apenas un 7 por ciento), sino que la "lluvia de millones" en inversiones que prometieron el año pasado se reduce a la mitad para el próximo. Ahí es nada.

No es de extrañar, por tanto, que las críticas hayan sido unánimes, tanto en el ámbito político como en el económico y social de la provincia, no sólo porque los socialistas nos engañan año a tras año inflando unos números que luego no ejecutan, sino porque la sensación de agravio cada vez es mayor.

Hasta los dirigentes socialistas provinciales se han quedado mudos, salvo el subdelegado del Gobierno, al que (el cargo obliga) no le ha quedado más remedio que salir, sólo ante el peligro, a justificar la gran estafa a los almerienses.

Y si a la provincia le va mal con el Psoe, a la capital no le va mejor. Nada sabemos de la conexión entre el Paseo Marítimo y el de la Ribera, ni de la nueva Comisaría largamente demandada por la Policía, ni de la mejora de la playa de El Toyo o de la conexión de la A 7 con el Puerto. Del AVE ya ni hablamos. Sí aparece el enlace de la A 7 con la A 92, otro clásico sobre el papel que no tiene traducción en obras.

Con estos precedentes resulta inquietante saber qué se puede encontrar nuestro alcalde cuando el próximo jueves se reúna con la presidenta de ADIF para abordar la financiación de la segunda fase del soterramiento y el futuro de la antigua Estación de Ferrocarril. Ramón Fernández-Pacheco ha anunciado que va con mano tendida, pero firme en las reivindicaciones para que los almerienses no seamos, una vez más, los paganinis de un gobierno rehén de comunistas-populistas, independentistas y herederos de ETA. Que la fuerza lo acompañe.